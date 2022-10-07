"Евровидение 2023" пройдет в Ливерпуле. Потому что в Украине война

34 минуты назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней "Stefania"

Назван город, который будет принимать "Евровидение - 2023": им стал Ливерпуль, объявил в прямом эфире ведущий Би-би-си Грэм Нортон, освещавший конкурс в эфире корпорации с 2009 года.

Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, и поэтому "Евровидение - 2023" должно было пройти в Украине, ставшей победительницей предыдущего "Евровидения", но из-за развязанной Россией войны его пришлось перенести.

Второе место на последнем "Евровидении" досталось британскому певцу Сэму Райдеру, поэтому в 2023 году конкурс решили перенести в Великобританию.

Вначале интерес к конкурсу проявили два десятка британских городов, но в итоге их число сократилось до двух - Ливерпуля и Глазго.

В прошлом Великобритания восемь раз принимала "Евровидение", последний раз в Бирмингеме в 1998 году. Но конкурс никогда не проводился ни в Ливерпуле, ни в Глазго.

Во время конкурса город привлечет тысячи посетителей и окажется в центре внимания всего мира: как ожидается, в прямом эфире шоу будут смотреть около 160 миллионов телезрителей на всей планете.

Накануне объявления городские власти Ливерпуля заявили, что будут принимать мероприятие "от имени Украины".

Ливерпуль

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певица Соня очень хочет, чтобы конкурс пришел в ее родной город

Ливерпуль - родина "Битлз", и наверное, одного этого достаточно, чтобы составить серьезную конкуренцию любому претенденту. У города богатая музыкальная история, ежегодно привлекающая тысячи иностранных гостей. В прошлом здесь проходили такие крупные мероприятия, как вручение музыкальной премии MTV Europe Music Awards в 2008 году.

Певица Соня, родившаяся недалеко от Ливерпуля, заняла второе место в конкурсе в 1993 году с песней Better the Devil You Know. Город также представляла певица Джемини, хотя и не самым удачным образом: на конкурсе 2003 года она получила ноль баллов.

"Евровидение" будет проходить на портовой арене M&S Bank Arena, вмещающей 11 тысяч зрителей, рядом с конференц-центром, гостиницами и железнодорожным вокзалом.

Автор фото, Ant Clausen Подпись к фото, Арена и выставочный центр Ливерпуля находятся на берегу реки Мерси

"Нигде не устраивают такие вечеринки, как у нас, - написала мэр Ливерпуля Джоан Андерсон в Твиттере. - Люди, сообщества и предприятия нашего города готовы устроить шоу - для Украины, Великобритании и Европы".

Города, вошедшие в итоговый список претендентов, оценивались по ряду критериев, в том числе:

наличие подходящего места и достаточного пространства для выполнения требований конкурса

обязательства по проведению мероприятия, которые может взять на себя город или регион, включая финансовые

прочие аспекты культурной жизни города, в том числе местную и региональную деятельность, а также демонстрацию украинской культуры и музыки

соответствие стратегическим приоритетам Би-би-си как общественного вещателя, таким как предоставление ценности для всех зрителей и поддержка экономики Великобритании

Организаторы Евровидения требуют, чтобы место проведения вмещало около 10 тысяч зрителей, находилось в пределах легкой досягаемости от международного аэропорта и имело достаточно гостиниц для размещения не менее 2 тысяч участников, журналистов и гостей.

На время подготовки к конкурсу, а это шесть-восемь недель, арену нельзя будет использовать для других целей, что означает, что принимающему городу придется перенести концерты и мероприятия, уже включенные в расписание.