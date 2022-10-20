В Ираке найдены потрясающие древние наскальные рисунки, им 2700 лет

Тиффани Вертхаймер

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Археологи на севере Ирака обнаружили наскальные рисунки, возраст которых составляет около 2700 лет.

Их обнаружила группа американских и иракских исследователей, занятых восстановлением древних ворот Машки, которые боевики "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России) разрушили в 2016 году.

На территории современного Ирака находятся некоторые из самых древних городов мира, в том числе Вавилон.

Но за годы конфликтов многие археологические памятники были разграблены, разрушены или повреждены в результате военных действий или вандализма.

Древние рисунки

На восьми мраморных рельефах изображены сцены войны, виноградные лозы и пальмы.

Они датируются временем правления ассирийского царя Сеннахериба, который правил древним городом Ниневия с 705 по 681 год до нашей эры, говорится в заявлении Государственного совета по древностям и наследию Ирака.

Автор фото, Getty Images

Могущественный царь Ассирии оставил след в истории своими военными кампаниями, в том числе против Вавилона. Он также, не жалея средств, расширял свою столицу, Ниневию.

Предположительно реликвии когда-то украшали его дворец, а затем были перенесены к воротам Машки, сказал агентству AFP Фадель Мохаммед Ходр, глава иракской археологической группы.

Ворота Машки - одни из самых больших в Ниневии - служили символом величия и могущества города. Ворота реконструировали в 1970-х годах, но в 2016 году их бульдозерами снесли боевики ИГ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так ворота Машки выглядели в 1977 году, до знакомства с бульдозерами исламистов

Они также разграбили и разрушили несколько доисламских памятников в Ираке, посчитав их символами идолопоклонства.

По словам Ходра, когда мраморные плиты были установлены у ворот, они были частично погружены в землю, и участки, находившиеся в земле, сохранились. Эту резьбу можно увидеть и сегодня, а находившиеся над землей барельефы со временем окончательно стерлись.

Группа археологов, в которую входят эксперты из иракского университета Мосула и Пенсильванского университета США, работает над восстановлением ворот Машки в том виде, в котором они существовали до встречи с бульдозерами ИГ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ассирийский солдат, натягивающий лук

В Ираке было обнаружено более 10 тысяч археологических памятников.

В соседней Сирии их тоже немало, в том числе древний город Пальмира, в котором боевики ИГ в 2015 году разрушили грандиозный храм Бэла.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Римская триумфальная арка в Пальмире боевикам ИГ тоже не понравилась - они уничтожили и ее

Однако археологические памятники Ирака страдают не только от вандалов, боевиков и контрабандистов.

Американские войска и их союзники повредили руины Вавилона, когда использовали это место в качестве армейского лагеря после вторжения США в Ирак в 2003 году.