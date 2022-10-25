Иранский отшельник, не мывшийся полвека, умер в возрасте 94 лет

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жители деревни Дезга построили для "дядюшки Хаджи" хижину, но он предпочитал жить в земляной норе

Аму Хаджи, прозванный иранскими журналистами "самым грязным в мире человеком", жил в провинции Фарс и более полувека категорически отказывался мыться, потому что панически опасался, что от воды и мыла может смертельно заболеть.

Дядюшка Хаджи (так дословно переводится "Аму Хаджи" с языка фарси) был чем-то вроде местной достопримечательности, и время от времени к нему приезжали журналисты - в том числе столичные, - чтобы порадовать своих читателей очередной забавной историей.

К примеру, в 2014 году в интервью англоязычной газете Tehran Times он признался, что больше всего любит мясо дикобраза и предпочитает жить в земляной норе, хотя иногда ночует в хижине, которую специально для него построили добросердечные соседи. Свой не самый обычный образ жизни он объяснял тем, что в юности перенес ряд эмоциональных потрясений.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Аму Хаджи любил "смолить" по нескольку сигарет за раз

Аму Хаджи был также большим поклонником табака, и порой курил сразу по нескольку сигарет одновременно, зажав их в ряд между пальцами. За долгие годы без мыла и мочалки кожа отшельника почернела и покрылась сажей, однако это его никак не смущало. Судя по всему, тухлятина, которой он питался, и не самая свежая вода, которую он пил из старой канистры, на его здоровье тоже никак не отражались.

Однако, когда пару месяцев назад односельчане все же убедили его помыться, что-то явно пошло не так, Дядюшка Хаджи начал хиреть и в прошлое воскресенье скончался. Что именно стало причиной смерти, не сообщается, но можно догадаться, что неожиданная смена гигиенических привычек не пошла ему на пользу.

Теперь, однако, встал другой вопрос: можно ли считать иранского отшельника рекордсменом по уклонению от ванной. Дело в том, что еще в 2009 году появились сообщения об индусе, который не мылся и не чистил зубы 35 лет, что на сегодняшний день вполне могло бы вывести его на рекорд.