Аромат гнилой капусты или дохлой крысы: в Ботаническом саду Кембриджа зацвела редкая орхидея

3 часа назад

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Автор фото, CUBG Подпись к фото, Орхидею Bulbophyllum phalaenopsis привезли из Новой Гвинеи

В Ботаническом саду Кембриджского университета зацвела редкая орхидея. Впечатляющее экзотическое растение легко найти по запаху - от него веет "тухлой капустой и разлагающимися крысами", с явной гордостью сообщают сотрудники.

Речь идет об орхидее Bulbophyllum phalaenopsis, которая растет в Новой Гвинее и цветет раз в три-четыре года.

"Увидеть ее цветущей за пределами естественной среды - большая редкость", - объясняют представители Ботанического сада в Кембридже, в 100 км к северу от Лондона.

По их словам, тот факт, что орхидея зацвела в Кембридже - заслуга местного садовника-добровольца по имени Фил Гулд, который ухаживает за зловонным растением с большой любовью и восхищением.

Автор фото, CUBG Подпись к фото, "Понюхай меня"

На странице сада в "Фейсбуке" в четверг появилось особое приглашение для всех желающих приобрести уникальный ботанический опыт: увидеть экзотическое растение в цвету и почувствовать его характерный дурной запах.

"Вы поймете, что подошли близко, когда вам в нос ударит деликатный аромат тухлой капусты", - написано в посте.

"Другие описывают его как запах дохлых крыс, разлагающихся рядом с гниющей рыбой", - добавляют авторы.

По словам сотрудников Ботанического сада, цветок-вонючка, как они его прозвали, специально производит запах гниения. Это делается для привлечения падальных мух, обычно питающихся гниющими мясом и овощами, чтобы они опыляли орхидею.

"Для падальных мух, которые опыляют его в условиях дикой природы, он пахнет великолепно", - отмечают сотрудники сада.

Орхидея Bulbophyllum phalaenopsis - эпифит, то есть растение, растущее на другом растении, но она получает питательные вещества из воздуха и дождевой воды, сообщают сотрудники Ботанического сада.

По их словам, растение еще не достигло момента, когда источаемый им запах набирает максимальную силу, и они надеются, что это произойдет скоро - как раз к Хэллоуину.

Автор фото, CUBG Подпись к фото, Аморфофаллус титанический пахнет гниющей плотью

И это не единственное дурно пахнующее растение в Ботаническом саду Кембриджа.

Этот сад - гордый обладатель гигантского тропического цветка Аморфофаллус титанический, также известного как "трупный цветок" из-за характерного запаха гниющей плоти. Он цвел в 2004, 2015 и 2017 годах, каждый раз привлекая гигантские толпы посетителей.

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