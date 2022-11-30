Хрустящее достояние. ЮНЕСКО дало официальный статус французскому багету

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, По оценкам компании Fiducial за 2019 год, ежегодно выпекается почти шесть миллиардов багетов

Пожалуй, мало что так ассоциируется с Францией, как скромный, непритязательный батон белого хлеба. И не без причины: страна выпекает около 16 млн багетов в день. При этом в последние годы багет переживает упадок, поскольку на место традиционных пекарен все чаще приходят крупные супермаркеты, а хлеб из кислого теста набирает популярность.

Теперь к спасению символа французской кухни приложила руку и ООН: ЮНЕСКО включила багет в свой список "нематериального культурного наследия".

Организация объявила, что добавила "ремесленное ноу-хау и культуру багетного хлеба" в список из 600 других культурных и нематериальных объектов. В числе прочего в них входят традиционное приготовление чая в Китае и корейский танец с масками, известный как "Тхальчхум", - оба тоже попали в список в этом году.

Включение багета в список "отдает дань французскому образу жизни", сказала глава ЮНЕСКО Одри Асулай, добавив: "Багет - это ежедневный ритуал, образующий элемент трапезы, синоним совместного времяпрепровождения и общения".

"Важно, чтобы эти навыки и социальные привычки продолжали существовать и в будущем", - сказала Асулай.

"Завидуют во всем мире"

Как и когда именно появился багет, точно не установлено. Популярная легенда приписывает изобретение длинного батона Наполеону, - якобы он предложил такую форму, чтобы его проще было носить солдатам. Другие считают, что багет появился позже - в Париже рабочие легко отрывали от батона куски и делились им без помощи ножа. Существует и еретическая, с точки зрения французов, версия, согласно которой первый багет был испечен австрийским пекарем в 1830-х годах.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Многие французы - и не только они - не могут представить свою диету без багета

Официальное название багет получил лишь чуть более 100 лет назад, в 1920 году. Именно тогда были введены строгие правила, определяющие, что считать багетом, - стандартные 80 см и 250 г. До 1986 года на него даже была установлена фиксированная цена.

К середине ХХ века багет завоевал всю страну. Но, как сообщает Франс прес, с 1970 года в стране ежегодно закрывается до 400 маленьких пекарен, а их общее число по всей Франции сократилось с 55 тыс. до 35 тысяч.

И все же багет остается ключевым элементом французской идентичности, а президент Эммануэль Макрон заявил, что багету "завидуют во всем мире".

Для пекарей-ремесленников, которые по-прежнему преданы багету, новость стала долгожданным признанием ремесла, которое они довели до совершенства. "Багет - это мука, вода, соль, дрожжи - и ноу-хау мастера", - заявил по случаю решения ЮНЕСКО Доминик Анрак, президент федерации пекарей.