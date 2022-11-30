Хрустящее достояние. ЮНЕСКО дало официальный статус французскому багету
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Пожалуй, мало что так ассоциируется с Францией, как скромный, непритязательный батон белого хлеба. И не без причины: страна выпекает около 16 млн багетов в день. При этом в последние годы багет переживает упадок, поскольку на место традиционных пекарен все чаще приходят крупные супермаркеты, а хлеб из кислого теста набирает популярность.
Теперь к спасению символа французской кухни приложила руку и ООН: ЮНЕСКО включила багет в свой список "нематериального культурного наследия".
Организация объявила, что добавила "ремесленное ноу-хау и культуру багетного хлеба" в список из 600 других культурных и нематериальных объектов. В числе прочего в них входят традиционное приготовление чая в Китае и корейский танец с масками, известный как "Тхальчхум", - оба тоже попали в список в этом году.
Включение багета в список "отдает дань французскому образу жизни", сказала глава ЮНЕСКО Одри Асулай, добавив: "Багет - это ежедневный ритуал, образующий элемент трапезы, синоним совместного времяпрепровождения и общения".
"Важно, чтобы эти навыки и социальные привычки продолжали существовать и в будущем", - сказала Асулай.
"Завидуют во всем мире"
Как и когда именно появился багет, точно не установлено. Популярная легенда приписывает изобретение длинного батона Наполеону, - якобы он предложил такую форму, чтобы его проще было носить солдатам. Другие считают, что багет появился позже - в Париже рабочие легко отрывали от батона куски и делились им без помощи ножа. Существует и еретическая, с точки зрения французов, версия, согласно которой первый багет был испечен австрийским пекарем в 1830-х годах.
Официальное название багет получил лишь чуть более 100 лет назад, в 1920 году. Именно тогда были введены строгие правила, определяющие, что считать багетом, - стандартные 80 см и 250 г. До 1986 года на него даже была установлена фиксированная цена.
К середине ХХ века багет завоевал всю страну. Но, как сообщает Франс прес, с 1970 года в стране ежегодно закрывается до 400 маленьких пекарен, а их общее число по всей Франции сократилось с 55 тыс. до 35 тысяч.
И все же багет остается ключевым элементом французской идентичности, а президент Эммануэль Макрон заявил, что багету "завидуют во всем мире".
Для пекарей-ремесленников, которые по-прежнему преданы багету, новость стала долгожданным признанием ремесла, которое они довели до совершенства. "Багет - это мука, вода, соль, дрожжи - и ноу-хау мастера", - заявил по случаю решения ЮНЕСКО Доминик Анрак, президент федерации пекарей.
Парижский пекарь Присилла Хайерц призналась Франс пресс, что это "базовый продукт", но "он близок всем социокультурным категориям, будь вы богаты или бедны - неважно, ведь багеты едят все".