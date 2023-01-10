Мемуары принца Гарри поступили в продажу и пользуются ажиотажным спросом

час назад

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Автор фото, ANDY RAIN

Сначала были кадры из интервью принца Гарри, затем - утечки из самой книги. Ажиотаж вокруг мемуаров принца не ослабевал несколько дней, и наконец книга "Запасной" официально появилась на полках магазинов.

Книжные магазины в Лондоне открылись в полночь и немедленно попали в осаду желающих узнать историю принца "из первых рук".

Сеть книжных магазинов Waterstones утверждает, что число предзаказов на мемуары принца Гарри стало одним из самых высоких за десятилетие.

Флагманский магазин Waterstones на Пикадилли открылся до рассвета.

Филиалы другой крупной сети WH Smith в аэропортах и на вокзалах также продлили часы работы, ожидая наплыва покупателей.

На британском сайте интернет-магазина Amazon "Запасной" сразу попал в списки бестселлеров и стали главной сенсацией месяца.

На 410 страницах принц раскрывает подробности жизни королевской семьи, свои внутренние конфликты с ее членами и неожиданные детали из своего прошлого, вроде разговоров с колдуньей, якобы обладавшей даром общаться с мертвыми, или спора с родным братом, закончившегося рукоприкладством.

В книге также говорится, что принц Гарри умолял своего отца не жениться повторно, что он убил 25 боевиков во время службы в Афганистане, что он принимал психоделические препараты, отчасти в ответ на приступы паники, и что у его супруги Меган и жены принца Уильяма Кэтрин были непростые отношения.

410-страничные мемуары, раскрывающие конфликты и личные трения внутри королевских дворцов, показывают версию принца Гарри о взрослении и последующем разрыве с королевской семьей.

В Кенсингтонском и Букингемском дворцах (резиденциях принца Уильяма и короля Карла III соответственно) от комментариев отказались.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мемуары принца вышли одновременно на 16 языках

В разделе книги, где авторы благодарят за помощь и сотрудничество, члены королевской семьи не упоминаются, зато Гарри выражает особую благодарность друзьям в Великобритании, поддерживавшим его в трудные минуты.

Утечки из мемуаров начали появляться за несколько дней до ее публикации, а в Испании книга вообще появилась в продаже раньше официальной даты публикации. Разумеется, откровения принца Гарри о напряженных отношениях с королевской семьей вызвали немало споров.

Однако, когда Гарри спросили, поможет ли эта книга примирению или наоборот помешает, он ответил, что разрыв с семьей был чрезвычайно глубок и до ее публикации.

Несмотря на то, что содержание мемуаров - уже не секрет, желающих купить ее все равно очень много.

Профессор Крис Имафидон из Эппинга отстоял длинную очередь в магазин на лондонском вокзале Виктория - ему было "очень интересно" узнать, почему Гарри отошел от королевской жизни, из первых рук.

В той же очереди стояла и 27-летняя Саша Пурселл, переехавшая в Лондон из Мельбурна.

"Я просто заинтригована, - сказала она. - Я очень много читала в прессе об этой книге, и это также немного волнительно - я никогда не покупала книгу в полночь".

46-летняя Сара Накана из южного Лондона уже скачала аудиокнигу, потому что хочет разобраться во всем самостоятельно, не дожидаясь, пока мемуары разберут по косточкам британские газеты.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Репортеры и фотографы собрались вокруг первых покупателей в WH Smith. Крупные розничные магазины уже продают книгу за полцены

Желание разобраться во всем самостоятельно, в общем, неудивительно: популярность принца Гарри в Великобритании в последние годы пошла на спад.

Опрос общественного мнения, опубликованный накануне выхода в свет "Запасного", показал, что 64% опрошенных отрицательно относятся к принцу, и лишь 26% - положительно, что заметно меньше, чем 33% в аналогичном опросе осенью. За более чем десять лет, что проводится этот опрос, популярность Гарри сейчас находится на самом низком уровне.

Пять лет назад положительно относились к Гарри около 80% респондентов.