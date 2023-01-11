"Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Casa dei Vetti Подпись к фото, Дом Веттиев с его знаменитыми фресками и 12 сценами из мифов был закрыт для публики в течение 20 лет

Дом Веттиев (Casa dei Vettii), который часто называют "Сикстинской капеллой Помпей", вновь открылся для посетителей после масштабной реставрации.

Дом, построенный во втором веке до нашей эры, был погребен во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Он был назван в честь своих владельцев братьев Веттиев, бывших рабов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Рас­коп­ки проводились в 1894-1896 годах

Получив свободу, Авл Веттий Конвива и Авл Веттий Реститут открыли торговлю вином и разбогатели.

После почти 20 лет кропотливой реставрации дом, известный своими фресками и фаллическими скульптурами, во вторник вновь открылся для публики.

Автор фото, Casa dei Vetti /Silvia Vacca Подпись к фото, На фреске греческий бог плодородия и изобилия Приап взвешивает свой фаллос с помощью мешка денег

Раскопки, проведенные в 1894-1896 годах, показали, что дом, построенный на фундаменте более раннего строения, пережил извержение Везувия.

В нем сохранилась богато украшенная мебель, а также греческие и римские скульптуры из бронзы и мрамора.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Casa dei Vettii принадлежал двум братьям, бывшим рабам, разбогатевшим на торговле вином.

"Владельцы Дома Веттиев, вольноотпущенники и бывшие рабы - это пример социальной мобильности, немыслимой двумя веками ранее", - сказал Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во внутреннем дворе Дома находится фонтан

По его словам, Веттии разбогатели на торговле сельскохозяйственной продукцией из окрестностей Помпей, однако дом использовался и как бордель.