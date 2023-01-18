Старейшая жительница планеты французская монахиня сестра Андре, умерла в возрасте 118 лет

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сестра Андре, французская монахиня, принявшая постриг в 1944 году, умерла в доме престарелых в Тулоне, где жила последние годы, в возрасте 118 лет

Старейшая жительница планеты, французская монахиня сестра Андре (в миру Люсиль Рандон), умерла во сне в доме престарелых в Тулоне в возрасте 118 лет.

Она родилась в 1904 году на юге Франции, пережила две мировые войны и посвятила большую часть своей жизни Церкви, приняв постриг в 1944 году.

Отвечая однажды на вопрос журналистов, в чем секрет ее долголетия, она ответила: "Это одному милосердному Господу Богу известно".

Сестра Андре родилась в год, когда Российская империя проиграла войну Японии, а всемирно известная велогонка "Тур де Франс" проводилась лишь во второй раз. За время ее жизни во Франции успело смениться два десятка президентов.

Во вторник представитель дома престарелых Давид Тавелла поделился с журналистами новостью о ее смерти.

"Конечно, это очень печальная новость, но она так хотела воссоединиться с горячо любимым братом. Для нее это освобождение", - сказал Тавелла.

По рассказам, сестра Андре поддерживала с двумя своими братьями близкие отношения. Однажды она сказала журналистам, что одно из самых приятных ее воспоминаний - их благополучное возвращение с фронта в конце Первой мировой войны.

"Это была большая редкость, - вспоминала она. - Обычно в семьях было по двое погибших, а не по двое выживших".

Хотя под конец жизни сестра Андре почти потеряла зрение и была прикована к инвалидному креслу, она продолжала заботиться о других пожилых людях - часто намного моложе ее самой.

В интервью информационному агентству Франс пресс в апреле прошлого года сестра Андре сказала: "Люди говорят, что работа убивает, в моем же случае работа поддерживала жизнь, я продолжала работать до 108 лет".

В том же интервью она сказала, что на небесах ей, конечно, было бы лучше, но она не отказывает себе и в земных удовольствиях - например, любит шоколад и каждый день выпивает по бокалу вина.

Одно время сестра Андре считалась самой пожилой жительницей Европы, но в апреле прошлого года попала в Книгу рекордов Гиннесса и как старейший человек на Земле - после смерти 119-летней японки Кане Танака.

Второй раз сестра Андре оказалась в книге рекордов в 2021 году, став старейшим пациентом, вылечившимся от ковида.

Родилась сестра Андре в семье протестантов, но позже перешла в католичество, для чего уже в возрасте 26 лет ей пришлось заново проходить обряд крещения .

Спустя 15 лет она вступила в женский монашеский орден, известный как "Дочери милосердия". Ее определили в больницу в Виши, где она проработала больше 30 лет.