Джастин Бибер продал права на свои песни за $200 млн

17 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джастин Бибер начал карьеру в 14 лет и с тех пор продал более 150 млн альбомов и синглов

Канадский поп-певец Джастин Бибер продал свою часть прав на собственную музыку британской компании Hipgnosis Songs Capital. Сообщается, что исполнитель выручил от этой сделки порядка 200 млн долларов.

28-летний Бибер, один из самых успешных артистов XXI века, пополнил ряды известных музыкантов, решивших продать права на свое творчество за крупную сумму, вместо того чтобы в течение жизни получать за песни лицензионные отчисления.

Теперь, когда где-то в мире люди слушают песни Бибера на стриминговых платформах, или его музыка появляется на радио, телевидении или в кино, авторские платежи поступают уже не музыканту, а новому правообладателю.

Речь идет о 290 песнях Бибера, выпущенных до 31 декабря 2021 года. В их числе - композиции Baby 2010 года, Sorry 2015-го и другие хиты последних лет.

При этом за последние годы к продаже прав на все творчество в основном прибегали либо более возорастные звезды, либо родственники скончавшихся музыкантов.

Так, недавно на это пошли Стинг, Брюс Спрингстин, Боб Дилан, а также родственники Дэвида Боуи.

Джастин Бибер же прославился сравнительно недавно - в 2008 году, когда ему было всего 14 лет.

С тех пор он выпустил шесть студийных альбомов и множество синглов, реализованных общим тиражом в 150 млн копий.

Это делает его одним из самых финансово успешных музыкантов за всю историю сбора информации о продажах музыки.

Ценнее нефти и золота

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Hipgnosis Songs Capital, заручившаяся инвестициями в 1 млрд долларов от финансового гиганта Blackstone, помимо издательских прав также приобрела права и на мастер-копии песен Бибера.

"Это приобретение - одна из крупнейших сделок с музыкантом моложе 70 лет", - заявил предприниматель Мерк Меркуриадис, глава компании Hipgnosis Song Management, которая управляет фирмой Hipgnosis Songs Capital.

Hipgnosis Songs Capital официально не разглашает сумму сделки, но источники сообщили СМИ, что речь идет именно о 200 миллионах долларов.

В числе других музыкантов, продавших права на свою музыку компании Hipgnosis Songs Capital, - Леонард Коэн и Джастин Тимберлейк.

Особенно активно продажа прав на каталоги известных музыкантов стала происходить во время пандемии, так как инвесторы считают музыку стабильным активом.

Брюс Спрингстин продал права на все песни Sony Music, выручив за них 500 млн долларов. Стинг заключил сделку с Universal Music на 250 млн долларов. А семья Дэвида Боуи согласилась на такую же сделку с Warner Music.

Мерк Меркуриадис из Hipgnosis рассказал Би-би-си, что считает музыкальные хиты более ценными активами, чем золото или нефть. И песни Джастина Бибера он называет особенно многообещающими в плане будущих прибылей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 13 песен Бибера прослушали более миллиарда раз на таких платформах как YouTube и Spotify

По словам Меркуриадиса, конкретно Бибер заинтересовал его потому, что певца можно считать "главным автором саундтрека стриминговой революции": 13 его песен прослушали более миллиарда раз на таких платформах как YouTube и Spotify.

"И его слушатели до сих сравнительно молоды, то есть авторские отчисления продолжат поступать еще 60-70 лет", - полагает бизнесмен.

"Красота этой музыки в том, что когда эти песни становятся хитами, они проникают в саму основу нашей жизни и становятся бессмертны", - добавляет он.

При этом стоимость акции другой компании Меркуриадиса, Hipgnosis Songs Fund, скупающей права на классические хиты, упала за прошедший год на 27% из-за потери интереса инвесторов.