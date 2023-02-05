Прощай, батарея? В Великобритании испытывают электрические инфракрасные обои

Дугал Шоу

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Kris Bilski Подпись к фото, Семья Билски использует электрические инфракрасные обои для обогрева своего дома в Халле, распрощавшись с центральным отоплением

В доме Криса Билски в английском городе Халл нет батарей. Совсем.

Но даже при температуре -2 за окном на холод он не жалуется.

Семья Билски одной из первых в стране установила дома электрические инфракрасные обои.

Тонкие металлические листы спрятаны за штукатуркой стен и подключены к электросети.

Эти листы излучают тепло с помощью инфракрасных волн.

Автор фото, NextGen Подпись к фото, Тепловизор показывает, как работают инфракрасные обои: чем ярче - тем выше температура

Радиаторы в системе центрального отопления обогревают помещения с помощью конвекции: они нагревают воздух в непосредственной близости от себя, и затем он циркулирует по комнате.

Инфракрасное отопление непосредственно нагревает твердые предметы в помещении, в том числе и его обитателей.

При этом включать отопление можно только там и тогда, когда это необходимо: например, в спальне в течение дня отопление не нужно.

Крису Билски 31 год, он руководит компанией по производству видеофильмов и живет в доме с женой. Он узнал об этой технологии от своего коллеги и, как любитель техники, решил ее опробовать.

Он снял свои батареи, вода в которых нагревается газовым бойлером, и установил на стены новые инфракрасные панели. Пока отопление обходится не дешевле газового, но Крис планирует в будущем установить на крыше солнечные панели, что, по его мнению, поможет сэкономить на обогреве.

"Меня радует, что я не завишу от газа, - говорит Крис. - Это новая технология, которая должна помочь нам как стране".

Систему обоев, которую он использует, изготовила британская компания iHelios. Она не только продает панели владельцам частных домов, но и параллельно испытывают новую технологию в домах, предоставляющих социальное жилье в Халле и в некоторых районах Уэльса. Эти организации хотят сэкономить деньги, а заодно и сократить углеродные выбросы.

Подпись к фото, Так выглядят листы, установленные за стенами в доме Криса

В настоящее время в Великобритании к газовой сети подключено около 23 миллионов жилищ. Но правительство хочет, чтобы к 2035 году все дома в Великобритании отказались от газовых бойлеров. В настоящее время на долю домохозяйств приходится около 17% выбросов парниковых газов во всей стране, и главным образом в этом виноват газ.

Помимо большей экологичности, как считается, электрические обои улучшают качество воздуха в помещении: в результате инфракрасного обогрева воздух в помещениях не такой сухой, и во влажных местах, например, у оконных рам, образуется меньше плесени. Проблемы со здоровьем, вызванные плохим качеством воздуха - одна из проблем социального жилья.

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Филипп Стил из энергетической компании Octopus Energy занимается тестированием новых гаджетов. К нему в руки попала другая версия инфракрасных обоев, изготовленная британской компанией Nexgen Heating.

"Электрические обои - это действительно хороший способ обогрева дома, - говорит он. - Они имеют две медные полоски с каждой стороны, а затем графеновый слой, и когда на них подается ток, графен излучает инфракрасное излучение, похожее на тепло, получаемое от солнца".

Графен - это тонкий слой атомов углерода, способный проводить электричество. Впервые его удалось получить исследователями из Манчестерского университета. Обои, установленные в доме Билски в Халле, для достижения аналогичного эффекта используют слой углеродной пасты. Они уже используются и в других частях Европы, например, в Скандинавии.

С помощью тепловизора можно увидеть, как обои, обычно спрятанные за потолочным покрытием, нагреваются и, в свою очередь, нагревают другие предметы в комнате. Они могут нагревать предметы в радиусе 2-3 метров.

Конечно, в домах нужна еще и горячая вода. Там, где для отопления используются электрические обои, воду можно нагревать электрическим погружным нагревателем.

Вопрос в том, насколько новый способ обогрева экологичен и дешев.

Доктор Тина Фосетт из Института изменения окружающей среды Оксфордского университета полагает, что не слишком.

"Это, безусловно, может быть более экологичным, особенно по мере того, как мы будем использовать больше возобновляемых источников энергии для производства электричества, - говорит она. - Но я думаю, что эксплуатационные расходы могут быть довольно высокими, поскольку электричество стоит в три-четыре раза дороже газа".

В настоящее время для производства значительной части электроэнергии используется газ.

Фоссет отмечает, что тепловые насосы с воздушным источником тепла - это более эффективный способ использования электроэнергии для отопления дома.

Подпись к фото, Тепловые насосы с воздушным источником тепла требуется устанавливать на некотором расстоянии от соседского дома, поскольку они довольно сильно шумят

Однако эти насосы имеют более высокую первоначальную стоимость, чем электрические обои, и не всегда просты в установке - например, может потребоваться разрешение на перепланировку. Электрические обои можно устанавливать даже тогда, когда в доме уже живут жильцы.

Домовладельцам и местным советам, содержащим социальное жилье, придется учитывать все эти факторы.

Электрические обои или тепловой насос - что дороже?

По данным компании Nexgen Heating, британского производителя электрообоев, установка системы инфракрасных обоев в типичном доме с тремя спальнями обойдется примерно в 4 тысячи фунтов - не считая затрат на демонтаж существующей системы центрального отопления и инвестиции в электрический погружной нагреватель для горячей воды.

Для сравнения, по данным Octopus Energy, установка теплового насоса с воздушным источником тепла в типичном доме с тремя спальнями обойдется в среднем около 8 тысяч фунтов. Правда, в зависимости от типа недвижимости и района проживания сумма может значительно возрасти. При этом можно рассчитывать на субсидию от правительства в 5 тысяч фунтов. В отдельных случаях также придется вложить средства в радиаторы большего размера, чтобы система работала как положено.