Что угодно ради сыночка. Почему матери-косатки растят сыновей в ущерб собственному здоровью

12 минут назад

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Автор фото, Center for Whale Research Подпись к фото, Косатки живут тесными семьями

Исследование косаток в северной части Тихого океана показало, что ради своих отпрысков мужского пола матери идут на значительные жертвы. До такой степени, что воспитание самца значительно снижает шансы самки косатки на дальнейшее производство потомства.

По всей видимости, уход за детенышем-самцом требует столько сил и энергии, что подрывает материнское здоровье и снижает вероятность произвести на свет и выкормить еще одно здоровое потомство.

"Матери жертвуют своей пищей и своей энергией", - утверждает профессор Даррен Крофт из Университета Эксетера.

Косатки живут тесными семьями на протяжении всей жизни. Самки, взрослея, становятся более самостоятельными. Молодые самцы же долго зависят от матерей и даже требуют долю пищи, добытой заботливыми мамашами.

Профессор Крофт считает, что новое исследование позволяет по-новому взглянуть на сложную социальную и семейную жизнь этих удивительных животных.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, длилось несколько десятилетий.

Оно стало возможным благодаря Центру исследований китов (CWR), который более 40 лет следит за жизнью одной популяции - резидентных (оседлых) косаток.

Южные косатки, также известные как южные косатки-резиденты - самая маленькая из четырех отдельных, не скрещивающихся между собой популяций экотипа косаток, питающихся исключительно рыбой и живущих в северо-восточной части северной части Тихого океана.

Автор фото, Center for Whale Research Подпись к фото, Матери и сыновья живут вместе, пока самец не повзрослеет

С 1976 года Центр вел постоянный учет этих косаток. Это позволило биологам проводить исследования сразу нескольких поколений косаток и обнаружить особенности их семейного поведения, напрямую влияющие на выживание всей группы.

Ученые наблюдали за жизнью 40 самок косаток в период с 1982 по 2021 год. Они обнаружили, что каждый детеныш-самец вдвое сокращает вероятность того, что в следующем году мать родит и вырастит еще одного детеныша, и тот доживет до одного года.

"Наши предыдущие исследования показали, что у самцов больше шансов выжить, если они живут рядом с матерью, - говорит доктор Майкл Вайс, сотрудник университета Эксетера и Центра изучения китов. - Мы хотели выяснить, не приходится ли матерям платить за это, и ответ оказался положительным. Матери косаток платят высокую цену в том, что касается возможности дальнейшего продолжения рода, чтобы сохранить жизнь своим сыновьям".

Семьи косаток

Постоянное изучение этой находящейся под угрозой исчезновения популяции косаток, обитающей в прибрежных водах между Ванкувером и Сиэтлом, начал доктор Кен Балкомб. Сначала он собирался изучать только факторы, угрожающие выживанию популяции косаток

В дальнейшем круг интересов исследователей расширился. Ученые смогли обнаружить особенности жизни косаток, которые можно было выявить лишь в результате многолетних наблюдений.

Например, ученым удалось установить, насколько важна роль бабушек в воспитании потомства и почему косатки этого вида, как и люди, прекращают размножаться примерно в середине жизни.

За годы исследований ученые выяснили, что сыновья косаток живут с матерями вплоть до достижения зрелого возраста.

В то время как молодые самки охотятся самостоятельно, самцы долго полагаются на матерей, кормящих голодных отпрысков пойманным лососем, объясняет профессор Крофт.

Автор фото, Cener for Whale Research

По мнению исследователей, возможная причина - это своего рода эволюционное управление рисками: ведь самые крупные самцы становятся отцами многочисленного потомства. Подкармливая сына, мать таким образов увеличивает вероятность выживания популяции.

"Если матери удастся вырастить своего сына самым крупным самцом в популяции, то именно он станет отцом большей части следующего поколения", - объяснил профессор Крофт.

Может показаться странным, что такие сильные, умные животные остаются зависимыми от своих матерей на протяжении значительной части жизни. Однако похоже, что самцам просто не нужно взрослеть и становиться самостоятельными - ведь заботливая мать всегда рядом.

"Если бы моя мать готовила мне ужин каждый вечер, возможно, я бы так и не научился готовить сам, - шутит профессор Крофт. - Но, похоже, матери от этого тоже в выигрыше".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как охотятся киты-убийцы

В настоящее время в этой популяции осталось всего 73 косатки (не считая одной, растущей в неволе). Ученые пытаются получить максимум информации, которая может помочь принять правильные решения для защиты этих морских млекопитающих.