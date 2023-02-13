Фабрике Mars Wrigley выписали штраф: двое ее рабочих упали в чан с шоколадом

9 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рабочий возле резервуара на фабрике Mars Wrigley в Элизабеттауне, штат Пенсильвания

Американские государственные органы, отвечающие за охрану труда оштрафовали кондитерскую фабрику в Пенсильвании после того, как в июне 2022 года двое рабочих упали в чан с шоколадом и их пришлось оттуда доставать, а сам чан чистить.

Принявшие шоколадную ванну рабочие были подрядчиками и не работали на фабрике Mars Wrigley в городе Элизабеттаун полный рабочий день. Чтобы извлечь их, пришлось вырезать отверстие в дне частично заполненного дозировочного резервуара, используемого для смешивания ингредиентов шоколада.

Спасательная операция оказалась не такой уж простой: она потребовала усилий более двух десятков спасателей, а одного из пострадавших, по сообщениям, пришлось доставить в больницу на вертолете.

В отчете регулятора, выписавшего фабрике штраф на сумму более 14 500 долларов, сказано, что рабочие были наняты для очистки резервуаров и не прошли надлежащего обучения технике безопасности.

Представитель компании Mars Wrigley приветствовал результаты расследования. "Безопасность наших сотрудников и внешних подрядчиков - главный приоритет нашего бизнеса", - сказал он.

Mars и Wrigley - американские кондитерские компании, каждая из которых существует уже больше ста лет, - объединились в 2008 году.