Не рак, а ботулотоксин: от чего умер Пабло Неруда

час назад

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Автор фото, Getty Images

Международная группа судебно-медицинских экспертов пришла к выводу, что чилийский поэт, нобелевский лауреат Пабло Неруда был отравлен. Неруда умер в 1973 году, вскоре после военного переворота, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде, с которым Неруда дружил.

Племянник поэта, Родольфо Рейес, в понедельник рассказал испанскому агентству EFE о выводах следователей. Они проанализировали образцы бактерии Clostridium botulinum, обнаруженной в теле Неруды в ходе предыдущего расследования в 2017 году.

По словам Рейеса, эксперты пришли к выводу, что бактерия была эндогенной, то есть попала в организм поэта извне.

"Я могу сказать это, потому что видел отчеты, - рассказал Рейес в интервью испанскому изданию El Pais. - Я говорю это как юрист и племянник, с большой ответственностью. Судья пока не может делать никаких заявлений, так как она должна иметь всю информацию".

Ботулотоксин

Бактерии, которые вырабатывают ботулотоксин, вызывающий ботулизм, были обнаружены на одном из эксгумированных зубов Неруды в 2017 году. Однако тогда ученым не удалось установить, как они попали в организм поэта. "Теперь доказано, что бактерия была эндогенной и что она была введена в тело", - сказал Рейес.

В интервью Associated Press Рейес сказал, что судебно-медицинские анализы, проведенные в датских и канадских лабораториях, показали наличие "большого количества бактерий Cloristridium botulinum, несовместимого с жизнью человека". Вырабатываемый этой бактерией мощный токсин вызывает паралич нервной системы и смерть.

По словам Рейеса, анализ, проведенный экспертами из Университета Макмастера в Канаде и Университета Копенгагена, показал, что бактерии не попали в тело Неруды из гроба или окружающей местности.

Комментарии Рейеса пока не подтверждаются судебно-медицинскими экспертами из Канады, Дании и Чили. Отчет о причинах смерти Неруды должен быть обнародован в среду - спустя почти полвека после смерти поэта и члена Коммунистической партии Чили и через 12 лет после начала судебного расследования его возможного отравления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1971 году Неруда получил Нобелевскую премию

Поиски виновных

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Согласно официальной версии, Неруда, прославившийся как молодой поэт сборником "Двадцать стихов о любви и песня отчаяния", умер от рака простаты и недоедания 23 сентября 1973 года, всего через 12 дней после военного переворота, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде, с которым Неруда дружил.

В ходе переворота Альенде покончил с собой. Неруда тяжело принял новость о смене власти и гибели друга и начал планировать эмиграцию в Мексику.

Но за день до запланированного отъезда его на машине скорой помощи доставили в больницу в чилийской столице, где он лечился от рака и других заболеваний. Там он вскоре и умер.

Однако официальная версия смерти поэта не раз ставилась под сомнение.

Гонсало Мартинес Корбала, бывший послом Мексики в Чили во время переворота, незадолго до своей смерти в 2017 году рассказал агентству Associated Press, что видел Неруду за два дня до его смерти и что поэт весил почти 100 кг - что не вяжется с утверждениями о смертельном истощении.

Бывший шофер поэта Мануэль Арайя рассказал расследовавшему дело чилийскому судье, что взволнованный Неруда позвонил ему из больницы Сантьяго, где он проходил лечение, и сказал, что ему сделали укол в живот, когда он спал. Поэт умер через несколько часов.

В 2013 году тело Неруды было эксгумировано для определения причины его смерти, но анализы не выявили в его костях токсичных веществ или ядов. Его семья и водитель потребовали дальнейшего расследования.

Образцы останков Неруды были отправлены на анализ в судебно-медицинские лаборатории четырех стран, и в 2015 году правительство Чили заявило, что "весьма вероятно, что в его смерти виновна третья сторона".

В 2017 году группа ученых из разных стран исключила смерть Неруды от рака или недоедания, но не назвала причин смерти.

"Основные выводы заключаются в недействительности свидетельства о смерти, когда речь идет о кахексии как причине смерти, - сказал тогда Аурелио Луна, один из экспертов группы. - Мы по-прежнему не можем ни исключить, ни подтвердить естественную или насильственную причину смерти Пабло Неруды".

В ночь смерти поэта в клинике дежурил некий "доктор Прайс", и последующее расследование потратило много сил и времени на его поиски. Однако ни в каких в реестрах медицинских работников Чили "Доктор Прайс" никогда не фигурировал. В итоге следователи решили, что его выдумали, чтобы направить следствие по ложному пути.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скульптура Пабло Неруды в Исла-Негра, Чили

"Несовершенный человек"

Хотя его друг Габриэль Гарсия Маркес назвал Неруду "величайшим поэтом XX века на любом языке", в последние годы репутация Неруды пострадала из-за всплывших подробностей его личной жизни.

Поэт бросил свою первую жену и их дочь Мальву Марину, которая родилась с неврологическим расстройством и умерла в возрасте девяти лет.

В посмертно опубликованных мемуарах "Признаюсь: я жил" Неруда признался в изнасиловании тамильской женщины, работавшей у него служанкой во время его командировки на Цейлон, когда он был молодым дипломатом. После описания изнасилования он написал: "Она была права, презирая меня".

Пять лет назад правозащитники выступили против попытки переименовать аэропорт Сантьяго в честь Неруды.

Тогда же писательница и борец за права женщин Исабель Альенде сказала в интервью газете Guardian, что поведение Неруды не обесценивает его творчество.

"Некоторые аспекты жизни и личности Неруды вызывают у меня отвращение, - сказала она. - Однако мы не можем отвергать его творчество. Очень немногие люди - особенно сильные или влиятельные мужчины - ведут себя восхитительно. К сожалению, Неруда был несовершенным человеком - как, в той или иной степени, и все мы".

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