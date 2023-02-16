Письмо с британского курорта доставили по адресу в Лондоне через 100 с лишним лет

час назад

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Автор фото, Finlay Glen Подпись к фото, Письмо адресовано Кэти Марш, жене владельца крупной компании по производству марок

Письмо, отправленное в феврале 1916 года, спустя более 100 лет прибыло по адресу на юге Лондона.

Конверт с почтовым штемпелем города Бат и маркой в 1 пенс с изображением короля Георга V прибыл в квартиру 27-летнего Финлея Глена в лондонском районе Кристал-Палас в 2021 году, однако известно об этом стало только сейчас.

"Мы изрядно удивились - как оно могло пролежать где-то сто лет!" - говорит Глен.

Королевская почта Великобритании сообщила, что теряется в догадках по поводу того, как такое могло произойти.

В соответствии с британским Законом о почтовых услугах 2000 года вскрытие адресованной другому человеку корреспонденции является преступлением. Однако Глен, по профессии театральный режиссер, поняв, что письмо было отправлено более ста лет назад, решил, что этот конверт можно вскрыть.

"Если я совершил преступление, могу лишь извиниться", - говорит он.

Автор фото, Finlay Glen Подпись к фото, Финлей Глен два года хранил письмо в ящике стола

По словам Стивена Оксфорда, редактора ежеквартального краеведческого журнала Norwood Review, "моя дорогая Кэти", которой было адресовано письмо, - жена местного магната Освальда Марша.

Освальд Марш был крупным торговцем марками, а написала письмо во время отпуска в Бате подруга семьи Маршей Кристабель Меннелл, дочь богатого торговца чаем Генри Тука Меннелла.

Автор фото, Finlay Glen Подпись к фото, Кристабель Меннелл написала письмо Кэти Марш, находясь в городе Бат в Сомерсете

В своем письме Меннелл признается, что очень стыдно за свои слова (что имеется в виду, очевидно, мы уже никогда не узнаем) и пишет, что отвратительно себя чувствовала из-за сильной простуды.

"Это очень необычно и интересно - письмо дает нам возможность узнать историю этого места и людей, живших в Норвуде, который был очень популярным местом для представителей состоятельной части среднего класса в конце 19 века, - считает Стивен Оксфорд. - В Кристал-Палас стекались богачи, и узнать подробности о переехавших в этот район крайне интересно".

Автор фото, The Annual Monitor Подпись к фото, Освальд Марш был сыном Джозефа Чандлера Марша

На вопрос, как бы он поступил, если бы родственники отправителя или получателя вышли на связь, Глен ответил: "Это удивительный кусочек истории их семьи, который оказался здесь - если хотят, пусть забирают".