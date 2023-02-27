Северное сияние над Великобританией. Фотографии

59 минут назад

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Автор фото, BBC WEATHER WATCHERS / KEV B Подпись к фото, Полярное сияние окрасило небо над Шетландскими островами в яркий зеленый цвет

В воскресенье вечером северное сияние можно было наблюдать на всей территории Великобритании - вплоть до Кента и Корнуолла на юге страны, что происходит крайне редко.

А в более северных районах Великобритании, по мнению метеорологов Би-би-си, сияние было одним из самых красочных за долгие годы.

Северное сияние - результат вспышек на Солнце, которые бомбардируют земную атмосферу заряженными частицами.

Метеорологи утверждают, что наблюдать северное сияние в стране можно будет еще несколько ночей.

Автор фото, Simon Brown Подпись к фото, Северное сияние над южным берегом озера Лох-Ней в графстве Арма, Северная Ирландия

Автор фото, BBC WEATHER WATCHERS / BRASS IN THE BRAES Подпись к фото, Так выглядело небо в шотландских Хайлэндс

Автор фото, Karl McCarthy Подпись к фото, Национальный парк Брекон-Биконз на юге Уэльса

В Великобритании северное сияние часто можно наблюдать в Шотландии, но на юге Англии оно встречается редко.

Однако в воскресенье сияние можно было наблюдать и там, а также в Северной Ирландии, Южном Уэльсе и Норфолке.

Автор фото, BBC WEATHER WATCHERS / JAMIE Подпись к фото, Северное сияние в Кенте на юге Англии

Недавно на поверхности Солнца, обращенной к Земле, произошла сильная вспышка и заряженные частицы достигли нашей атмосферы в воскресенье вечером.

Заряженные частицы взаимодействуют с атомами кислорода и азота, излучение которых и окрашивает небо в зеленый и красный цвета.

Обычно это происходит над полюсами, но если солнечная вспышка достаточно сильная, то заряженные частицы могут достигать и более южных широт - например, Англии.

В понедельник вечером метеорологи обещают ясную погоду, и возможно, жителям южных районов Великобритании представится еще один случай увидеть северное сияние.

Автор фото, BBC WEATHER WATCHER / SHIRLEY YOU CANT BE CIRRUS Подпись к фото, В Норфолке небо окрасилось в оттенки розового и фиолетового

"Прошлой ночью мы наблюдали фантастическое северное сияние, - говорит фотограф Гэри Пирсон, наблюдавший его в городе Бранкастер-Стейт в Норфолке в воскресенье. - Сияние было хорошо видно и невооруженным глазом, но длинная выдержка при съемке позволила точно передать чрезвычайно яркие цвета".

Автор фото, Gary Pearson Подпись к фото, Фотограф Гэри Пирсон запечатлел сияние над Бранкастер-Стейт в Норфолке

В Тиссайде в северном графстве Дарем, посетители обсерватории Грассхольм смогли наблюдать яркие вспышки зеленого и красного света.

Автор фото, Grassholme Observatory Подпись к фото, В обсерватории Грассхольм в графстве Дарем зеленые и красные огни залили небо

Автор фото, BBC WEATHER WATCHERS / CAMBUS BOOLER Подпись к фото, Сияние в шотландском Стирлинге

Солнце живет 11-летними циклами, которые определяют по активности его магнитного поля. По мере изменения магнитного поля меняется и активность на поверхности Солнца.

Последний солнечный минимум был в 2020 году, с тех пор активность на Солнце на подъеме, и сейчас оно наиболее активно с 2014 года.

Солнечный максимум ожидается в 2025 году, поэтому в ближайшие годы северное сияние будет можно будет наблюдать довольно часто.