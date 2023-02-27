Северное сияние над Великобританией. Фотографии
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В воскресенье вечером северное сияние можно было наблюдать на всей территории Великобритании - вплоть до Кента и Корнуолла на юге страны, что происходит крайне редко.
А в более северных районах Великобритании, по мнению метеорологов Би-би-си, сияние было одним из самых красочных за долгие годы.
Северное сияние - результат вспышек на Солнце, которые бомбардируют земную атмосферу заряженными частицами.
Метеорологи утверждают, что наблюдать северное сияние в стране можно будет еще несколько ночей.
В Великобритании северное сияние часто можно наблюдать в Шотландии, но на юге Англии оно встречается редко.
Однако в воскресенье сияние можно было наблюдать и там, а также в Северной Ирландии, Южном Уэльсе и Норфолке.
Недавно на поверхности Солнца, обращенной к Земле, произошла сильная вспышка и заряженные частицы достигли нашей атмосферы в воскресенье вечером.
Заряженные частицы взаимодействуют с атомами кислорода и азота, излучение которых и окрашивает небо в зеленый и красный цвета.
Обычно это происходит над полюсами, но если солнечная вспышка достаточно сильная, то заряженные частицы могут достигать и более южных широт - например, Англии.
В понедельник вечером метеорологи обещают ясную погоду, и возможно, жителям южных районов Великобритании представится еще один случай увидеть северное сияние.
"Прошлой ночью мы наблюдали фантастическое северное сияние, - говорит фотограф Гэри Пирсон, наблюдавший его в городе Бранкастер-Стейт в Норфолке в воскресенье. - Сияние было хорошо видно и невооруженным глазом, но длинная выдержка при съемке позволила точно передать чрезвычайно яркие цвета".
В Тиссайде в северном графстве Дарем, посетители обсерватории Грассхольм смогли наблюдать яркие вспышки зеленого и красного света.
Солнце живет 11-летними циклами, которые определяют по активности его магнитного поля. По мере изменения магнитного поля меняется и активность на поверхности Солнца.
Последний солнечный минимум был в 2020 году, с тех пор активность на Солнце на подъеме, и сейчас оно наиболее активно с 2014 года.
Солнечный максимум ожидается в 2025 году, поэтому в ближайшие годы северное сияние будет можно будет наблюдать довольно часто.