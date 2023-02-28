В китайском Сиане обнаружен древнейший в мире туалет. Ему 2400 лет

час назад

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Автор фото, Chinese Academy of Social Sciences

Археологи в Китае обнаружили, по всей видимости, древнейший в мире туалет со смывом.

Унитаз почтенного возраста - от 2200 до 2 00 лет - относится к периоду Борющихся царств и началу правления династии Хань.

Туалетный ящик и труба были найдены на археологических раскопках в городе Сиань в провинции Шэньси.

Как сообщают китайские государственные СМИ, сломанные части туалета и погнутая труба смыва были найдены прошлым летом исследовательской группой на археологическом раскопе Юэян.

"Это первый и единственный туалет со смывом, когда-либо обнаруженный в ходе раскопок в Китае", - сказал газете China Daily Лю Руи, исследователь из Института археологии при Китайской академии общественных наук.

По словам ученых, они обнаружили туалет во время раскопок двух больших зданий в руинах дворца в древнем комплексе Юэян.

Предмет роскоши

Подробности находки были обнародованы на прошлой неделе и вызвали широкий интерес в Китае. Найденный унитаз дает еще одну возможность оценить уровень развития правящей элиты древнего Китая.

Исследователи назвали туалет "предметом роскоши", который, скорее всего, предназначался для высокопоставленных чиновников или даже императора. Археологи считают, что слуги, вероятно, наполняли водой бак унитаза после каждого использования.

Ученые надеются найти крошечные частицы кала для анализа. Это позволит им узнать, что люди ели в то время.

Институт археологии сообщил, что раскопки - это часть более широкого исследования жизни во времена древних китайских династий, включая диету и особенности строительства городов.

Туалетный миф

Изобретение современного смывного туалета часто приписывают Томасу Крэпперу в Англии 1860-х годов.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Одна из первых реклам унитаза Thomas Crapper

Однако историки утверждают, что первым человеком, который пользовался туалетом со смывом, за несколько столетий до этого стала королева Елизавета I.

Ее крестник, сэр Джон Харрингтон, в 1592 году изобрел для нее унитаз. В нем был приподнятый бачок, из которого с помощью рычагов вода сливалась в чашу.

Отходы жизнедеятельности смывались через сливную трубу.

А в 1775 году часовщик Александр Каммингс придумал поместить под унитаз S-образную трубу. Она помогла в устранении неприятных запахов - стоявшая в трубе вода перекрывала им доступ в помещение.

Широко используемая сейчас конструкция унитаза действительно принадлежит Крэпперу - он разработал трубы с более простым, но очень эффективным U-образным изгибом, заменившим S-образный изгиб.

Современные китайские туалеты

При том, что пользоваться унитазами китайцы, по-видимому, начали задолго до европейцев, доступ к туалетам со смывом остается проблемой во многих частях современного Китая.

В начале своего правления китайский лидер Си Цзиньпин пообещал "революционизировать" туалеты в стране, чтобы улучшить гигиену в сельской местности.

До появления водопровода и смывных туалетов весь мир либо шел на улицу по зову природы, либо обходился горшком.