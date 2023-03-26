Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас умер от рака в возрасте 43 лет
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Старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера, номинант премии "Грэмми", умер в возрасте 43 лет. О его смерти сообщил сам отец, добавив, что вся семья убита горем.
Николас Ллойд Уэббер, композитор и музыкальный продюсер, умер в больнице города Бейсингсток в Хэмпшире, где лечился от рака желудка.
"Вся его семья собралась вместе, и мы все убиты горем", - написал 75-летний лорд Уэббер в "Твиттере".
В четверг Эндрю Ллойд Уэббер сообщил, что его сына перевели в хоспис.
Вечером в субботу он написал в "Твиттере": "С глубоким потрясением я должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад".
Николас выдвигался на премию "Грэмми" вместе со своим отцом, а также Дэвидом Уэллсом и Дэвидом Зиппелем за "Золушку" Ллойда Уэббера-старшего.
Он также написал музыку к экранизации "Маленького принца".
В четверг Уэббер-старший разместил в Инстаграме видео, в котором сообщил, что его сын оправляется после "первого приступа пневмонии", подхваченной в результате рака.
В видеоролике композитор - автор музыки к мюзиклам "Кошки", "Призрак оперы" и "Иисус Христос Суперзвезда", поблагодарил жителей Украины, приславших ему футболку с логотипом "Кошек" после сообщения о том, что его сын тяжело болен.
Он сказал: "Это невероятно трогательно... несмотря на все, что выпало на их долю, они так заботились о моем дорогом Нике".
Сам Ллойд Уэббер-старший в 2010 году сумел вылечиться от рака простаты, диагностированного на ранней стадии.
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