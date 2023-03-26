Сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера Николас умер от рака в возрасте 43 лет

час назад

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Автор фото, Alan Davidson/Shutterstock Подпись к фото, Эндрю Ллойд Уэббер с сыном Николасом в 2010 году

Старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера, номинант премии "Грэмми", умер в возрасте 43 лет. О его смерти сообщил сам отец, добавив, что вся семья убита горем.

Николас Ллойд Уэббер, композитор и музыкальный продюсер, умер в больнице города Бейсингсток в Хэмпшире, где лечился от рака желудка.

"Вся его семья собралась вместе, и мы все убиты горем", - написал 75-летний лорд Уэббер в "Твиттере".

В четверг Эндрю Ллойд Уэббер сообщил, что его сына перевели в хоспис.

Вечером в субботу он написал в "Твиттере": "С глубоким потрясением я должен сообщить, что мой любимый старший сын Ник умер несколько часов назад".

Николас выдвигался на премию "Грэмми" вместе со своим отцом, а также Дэвидом Уэллсом и Дэвидом Зиппелем за "Золушку" Ллойда Уэббера-старшего.

Он также написал музыку к экранизации "Маленького принца".

В четверг Уэббер-старший разместил в Инстаграме видео, в котором сообщил, что его сын оправляется после "первого приступа пневмонии", подхваченной в результате рака.

В видеоролике композитор - автор музыки к мюзиклам "Кошки", "Призрак оперы" и "Иисус Христос Суперзвезда", поблагодарил жителей Украины, приславших ему футболку с логотипом "Кошек" после сообщения о том, что его сын тяжело болен.

Он сказал: "Это невероятно трогательно... несмотря на все, что выпало на их долю, они так заботились о моем дорогом Нике".

Сам Ллойд Уэббер-старший в 2010 году сумел вылечиться от рака простаты, диагностированного на ранней стадии.

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