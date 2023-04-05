92-летний медиамагнат Руперт Мердок внезапно отменил помолвку

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Как сообщают американские СМИ, медиамагнат Руперт Мердок отменил свою помолвку с экс-капелланом полиции Энн Лесли Смит, о которой пара торжественно объявила меньше месяца назад.

Откровенно высказываемые евангелические взгляды будущей жены вызвали у миллиардера дискомфорт, сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на близкий к Мердоку источник.

Это была бы пятая свадьба бизнесмена. Со своей четвертой женой Джерри Холл 92-летний Мердок - американский медиамагнат австралийского происхождения - расстался лишь в прошлом, 2022 году.

До того он успел побывать мужем австралийской стюардессы Патриции Букер, журналистки шотландского происхождения Анны Манн и предпринимательницы китайского происхождения Венди Денг.

Сам несостоявшийся жених сообщения об отмене объявленной в марте помолвки пока не комментировал.

Мердок и Смит познакомились в сентябре на одном из мероприятий, проходивших в Калифорнии, на территории принадлежащего ему виноградника.

В марте, объявляя о помолвке, в интервью принадлежащей ему газете New York Post Мердок заявил: "Я боялся влюбиться - но я знал, что это будет моя последняя любовь. Лучше бы так и оказалось. Я счастлив".

Автор фото, Jenna Bascom Photography Подпись к фото, Мердок и Смит собирались пожениться летом

В том же интервью бизнесмен рассказал, что предложение своей избраннице он сделал в День Святого Патрика, небесного покровителя Ирландии, объяснив, что на одну четверть является ирландцем.

Миллиардер добавил, что, предлагая невесте руку и сердце, он чрезвычайно волновался.

Избранница Мердока также успела побывать замужем. Ее бывший муж - певец в стиле кантри и медиаменеджер Честер Смит.

"Последние 14 лет я вдова. Как и Руперт, мой муж был бизнесменом. Работал в местных газетах, развивал радио- и телеканалы, помогал продвигать Univision [испаноязычное телевидение в США]. Поэтому с Рупертом мы говорим на одном языке и разделяем общие убеждения", - сказала тогда Смит в интервью New York Post.

"Для нас обоих [эта любовь] - настоящий дар Божий", - добавила она.

Меньше месяца назад Мердок, у которого от первых трех браков в общей сложности шестеро детей, уверял, что они со Смит "с нетерпением ждут возможности вместе провести вторую половину жизни".

По плану, свадьба должна была состояться в конце лета, после чего пара намеревалась жить на четыре дома: в Калифорнии, Монтане, Нью-Йорке и Британии.