Британия тестирует новую систему оповещения о ЧП. На 90% телефонов в стране зазвучит сирена

8 минут назад

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Автор фото, Cabinet Office Подпись к фото, Тестовое оповещение на телефоне будет выглядеть так

В воскресенье ровно в три часа дня большинство граждан Великобритании получат тестовое экстренное оповещение о чрезвычайной ситуации - прямо на экране своих мобильных телефонов или планшетных компьютеров. Таким образом власти страны впервые проверяют систему, которая может пригодиться в случае масштабных происшествий.

"Это тест Emergency Alerts, новой службы правительства Великобритании, которая предупредит вас, если поблизости возникнет угрожающая жизни чрезвычайная ситуация, - будет сказано на экране. - В реальной чрезвычайной ситуации следуйте инструкциям в оповещении, чтобы обезопасить себя и окружающих".

Сообщение будет сопровождаться пронзительным звуком сирены или вибрацией продолжительностью около 10 секунд. Этот звук будет слышан даже, если на телефонах включен режим тишины.

Оно будет работать только на устройствах с современными версиями операционных систем, работающих в мобильных сетях 4G и 5G. Предполагается, что предупреждения получат 90% британских мобильных телефонов.

По словам вице-премьера страны Оливера Даудена, никаких действий со стороны населения не потребуется, хотя некоторые спортивные мероприятия и театральные представления будут приостановлены на время тестирования.

Новая система будет использоваться в случаях наводнений, лесных пожаров или террористических атак.

Дауден призвал не беспокоиться из-за теста: "Я бы призвал людей помнить, что сегодня это всего лишь тест; нет необходимости предпринимать какие-либо действия, и вы можете просто смахнуть его, как и любое другое полученное вами сообщение".

"Задача правительства номер один - обеспечить безопасность людей, и это еще один инструмент в наборе средств для чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения или лесные пожары, когда существует реальный риск для жизни, - сказал Дауден. - Так что это действительно звук, который может спасти вашу жизнь".

Добровольное дело

Получение таких предупреждений в будущем - дело добровольное: от них можно будет отказаться, поменяв настройки телефона. На выключенные или находящиеся в авиарежиме телефоны сообщения приходить не будут.

Подпись к фото, Система оповещения будет использоваться для предупреждения об экстремальных погодных явлениях, например, сильных наводнениях

В день, когда проводится тест, в стране проходит несколько крупных событий, в том числе Лондонский марафон и несколько матчей Премьер-лиги.

Организаторы чемпионата мира по снукеру заявили, что приостановят игру незадолго до 15:00 и продолжат ее после сигнала тревоги.

Лондонское театральное общество также сообщило, что посоветовало своим членам попросить людей выключить телефоны, чтобы "свести к минимуму срыв представлений".

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