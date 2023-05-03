Пропавшего австралийца нашли во чреве крокодила
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Останки австралийского мужчины, пропавшего во время рыбалки с друзьями, найдены во чреве крокодила.
Кевина Дармоди последний раз видели в субботу вблизи кемпинга Kennedy Bend, расположенного в известном месте обитания морских крокодилов.
После двух дней поисков полиция обезвредила двух больших крокодилов и внутри одного из них нашла человеческие останки.
Тело пока официально не идентифировало, но полиция считает поиск завершенным.
Кевин Дармоди был хорошо знаком жителям города Кейп-Йорк на севере штата Куинсленд и был опытным рыболовом.
В понедельник полицейские застрелили двух крокодилов длиной 4,1 м и 2,8 м в полутора километрах от того места, где последний раз видели пропавшего мужчину.
Хотя человеческие останки нашли во чреве лишь одной из рептилий, лесничие полагают, что в нападении участвовали оба крокодила.
Друзья Дармоди не видели само нападение, но слышали его крики и громкий плеск.
"Я бросился туда, но ничего не нашел, кроме его шлепанцев на берегу", - рассказал Джон Пейти, друг Дармоди, местной газете Cape York Weekly.
Крокодилы широко распространены в северных, тропических регионах Австралии, но на людей они нападают сравнительно редко: Кевин Дармоди стал 13-й их жертвой за всю историю наблюдений, которая началась в 1985 году.