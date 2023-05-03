Пропавшего австралийца нашли во чреве крокодила

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Останки австралийского мужчины, пропавшего во время рыбалки с друзьями, найдены во чреве крокодила.

Кевина Дармоди последний раз видели в субботу вблизи кемпинга Kennedy Bend, расположенного в известном месте обитания морских крокодилов.

После двух дней поисков полиция обезвредила двух больших крокодилов и внутри одного из них нашла человеческие останки.

Тело пока официально не идентифировало, но полиция считает поиск завершенным.

Кевин Дармоди был хорошо знаком жителям города Кейп-Йорк на севере штата Куинсленд и был опытным рыболовом.

В понедельник полицейские застрелили двух крокодилов длиной 4,1 м и 2,8 м в полутора километрах от того места, где последний раз видели пропавшего мужчину.

Хотя человеческие останки нашли во чреве лишь одной из рептилий, лесничие полагают, что в нападении участвовали оба крокодила.

Друзья Дармоди не видели само нападение, но слышали его крики и громкий плеск.

"Я бросился туда, но ничего не нашел, кроме его шлепанцев на берегу", - рассказал Джон Пейти, друг Дармоди, местной газете Cape York Weekly.