Австралия: заблудившаяся женщина выжила в дикой местности благодаря вину и конфетам
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Жительница Австралии застряла в буше, сбилась с дороги и выжила, питаясь одними сладостями и вином.
48-летняя Лилиан Ип в прошлое воскресенье отправилась в короткую поездку через густой буш (так в Австралии называют неосвоенную землю, поросшую кустарником и низкими деревьями) в штате Виктория.
Однако ошибка в выборе маршрута завела ее в тупик, где ее автомобиль застрял в грязи.
Из съестных припасов в машине нашлось лишь немного печенья и конфет, а также бутылка вина, которую непьющая Ип везла в подарок.
Этим ей и пришлось поддерживать силы на протяжении пяти дней, пока в пятницу ее не обнаружили пролетавшие мимо спасатели.
"Первое, что пришло мне в голову, это "вода и сигарета", - рассказала Ип австралийскому телеканалу 9News. - Слава Богу, у женщины-полицейского нашлась сигарета для меня".
Потеряв надежду на то, что ее найдут живой, она написала прощальное письмо семье.
"Я думала, что умру там. В пятницу мое тело просто отключилось", - сказала она, добавив, что уже готова была сдаться.
Ип нашли примерно в 60 км от ближайшего города.
Из-за проблем со здоровьем она не могла долго ходить, поэтому осталась в машине, сообщили в полиции Виктории.
"Единственной жидкостью, которую непьющая Лилиан взяла с собой, была бутылка вина, которую она купила в подарок своей матери, и это помогло ей выжить, - рассказал сержант полиции Водонга Мартин Торпи. - Она проявила здравый смысл, оставаясь у своей машины и не забредая в заросли кустарника, что помогло полиции найти ее".
Ип доставили в больницу для лечения от обезвоживания. Она уже вернулась домой в Мельбурн.