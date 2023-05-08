Австралия: заблудившаяся женщина выжила в дикой местности благодаря вину и конфетам

56 минут назад

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Автор фото, Victoria Police

Жительница Австралии застряла в буше, сбилась с дороги и выжила, питаясь одними сладостями и вином.

48-летняя Лилиан Ип в прошлое воскресенье отправилась в короткую поездку через густой буш (так в Австралии называют неосвоенную землю, поросшую кустарником и низкими деревьями) в штате Виктория.

Однако ошибка в выборе маршрута завела ее в тупик, где ее автомобиль застрял в грязи.

Из съестных припасов в машине нашлось лишь немного печенья и конфет, а также бутылка вина, которую непьющая Ип везла в подарок.

Этим ей и пришлось поддерживать силы на протяжении пяти дней, пока в пятницу ее не обнаружили пролетавшие мимо спасатели.

"Первое, что пришло мне в голову, это "вода и сигарета", - рассказала Ип австралийскому телеканалу 9News. - Слава Богу, у женщины-полицейского нашлась сигарета для меня".

Потеряв надежду на то, что ее найдут живой, она написала прощальное письмо семье.

"Я думала, что умру там. В пятницу мое тело просто отключилось", - сказала она, добавив, что уже готова была сдаться.

Ип нашли примерно в 60 км от ближайшего города.

Из-за проблем со здоровьем она не могла долго ходить, поэтому осталась в машине, сообщили в полиции Виктории.

"Единственной жидкостью, которую непьющая Лилиан взяла с собой, была бутылка вина, которую она купила в подарок своей матери, и это помогло ей выжить, - рассказал сержант полиции Водонга Мартин Торпи. - Она проявила здравый смысл, оставаясь у своей машины и не забредая в заросли кустарника, что помогло полиции найти ее".