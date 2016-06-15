Рива Стинкамп "не любила Оскара Писториуса"
Подруга Оскара Писториуса Рива Стинкамп не любила южноафриканского атлета, заявила в суде двоюродная сестра погибшей Ким Мартин.
На слушаниях рассматривается вопрос о пересмотре приговора, ранее вынесенного Писториусу, после того как суд признал его виновным в преднамеренном убийстве Стинкамп, отменив предыдущий вердикт, признавший его убийцей по неосторожности.
В случае признания вины по новому обвинению ему грозит 15 лет тюремного заключения. Однако этот срок может быть сокращен с учетом времени, которое он уже провел в заключении, а также других смягчающих обстоятельств.
Ким Мартин заявила в ходе заседания, что не верит в то, что суду была представлена подлинная версия событий.
"Я ни разу не слышала, чтобы он извинялся... Я не думаю, что изложенная версия была правдивой. Мы просто хотим правды", - сказала она.
Писториус, которому в этом году исполняется 30 лет, убил свою подругу ночью в канун Дня святого Валентина в 2013 году, четырежды выстрелив в нее через запертую дверь уборной.
Спортсмен всегда настаивал на той версии, что он стрелял в дверь, полагая, что за ней прячется грабитель.
Шестикратный золотой медалист-паралимпиец, которому ампутировали ноги ниже колена в младенческом возрасте, вошел в историю спорта в 2012 году как первый в истории бегун на протезах, принявший участие в Олимпиаде наравне с обычными атлетами. Многим запомнились его углепластиковые протезы характерной формы, сделанные по специальному заказу.
Ким Мартин была последним свидетелем со стороны обвинения в рамках нынешних слушаний в Верховном суде в Претории, которые начались в понедельник и должны завершиться в конце этой недели.
Адвокат бегуна Барри Ру спросил ее о характере отношений между Оскаром и Ривой.
По словам Ким, модель и выпускница юридического факультета Стинкамп была восхищена и очарована Писториусом, однако любви в их отношениях не было.
Во вторник отец погибшей Барри Стинкамп в своей весьма эмоциональной речи в суде заявил, что Писториус должен поплатиться за смерть его дочери.
Как передает из зала суда корреспондент Би-би-си, Писториус дрожал и закрывал лицо, когда его адвокат зачитывал свои заключительные аргументы. Согласно оглашенному ранее заключению психолога, спортсмен переживает посттравматическое стрессовое расстройство.
Адвокат Писториуса призвал суд подумать о возможности приговорить его подзащитного к обязательным работам, а также попросил того пройтись без протезов, чтобы напомнить, насколько тот беззащитен.
Это уже второе разбирательство по этому делу. Первый приговор был вынесен в октябре 2014 года. Суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к пяти годам тюрьмы.
Спустя год спортсмен был освобожден условно-досрочно. Ему было позволено отбыть остававшуюся часть срока под домашним арестом на территории усадьбы своего дяди в Претории, столице ЮАР.
Однако в декабре прошлого года Верховный апелляционный суд страны отменил приговор нижестоящей инстанции и переквалифицировал обвинение на более тяжкую статью об умышленном убийстве.
Писториус пытался обжаловать это решение в Конституционном суде, но получил отказ. Пересмотр дела должен был состояться в апреле, однако министерство юстиции ЮАР перенесло рассмотрение на начало июня.