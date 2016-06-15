Рива Стинкамп "не любила Оскара Писториуса"

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Подруга Оскара Писториуса Рива Стинкамп не любила южноафриканского атлета, заявила в суде двоюродная сестра погибшей Ким Мартин.

На слушаниях рассматривается вопрос о пересмотре приговора, ранее вынесенного Писториусу, после того как суд признал его виновным в преднамеренном убийстве Стинкамп, отменив предыдущий вердикт, признавший его убийцей по неосторожности.

В случае признания вины по новому обвинению ему грозит 15 лет тюремного заключения. Однако этот срок может быть сокращен с учетом времени, которое он уже провел в заключении, а также других смягчающих обстоятельств.

Ким Мартин заявила в ходе заседания, что не верит в то, что суду была представлена подлинная версия событий.

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"Я ни разу не слышала, чтобы он извинялся... Я не думаю, что изложенная версия была правдивой. Мы просто хотим правды", - сказала она.

Писториус, которому в этом году исполняется 30 лет, убил свою подругу ночью в канун Дня святого Валентина в 2013 году, четырежды выстрелив в нее через запертую дверь уборной.

Спортсмен всегда настаивал на той версии, что он стрелял в дверь, полагая, что за ней прячется грабитель.

Шестикратный золотой медалист-паралимпиец, которому ампутировали ноги ниже колена в младенческом возрасте, вошел в историю спорта в 2012 году как первый в истории бегун на протезах, принявший участие в Олимпиаде наравне с обычными атлетами. Многим запомнились его углепластиковые протезы характерной формы, сделанные по специальному заказу.

Ким Мартин была последним свидетелем со стороны обвинения в рамках нынешних слушаний в Верховном суде в Претории, которые начались в понедельник и должны завершиться в конце этой недели.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам психолога, Писториус страдает от посттравматического расстройства

Адвокат бегуна Барри Ру спросил ее о характере отношений между Оскаром и Ривой.

По словам Ким, модель и выпускница юридического факультета Стинкамп была восхищена и очарована Писториусом, однако любви в их отношениях не было.

Во вторник отец погибшей Барри Стинкамп в своей весьма эмоциональной речи в суде заявил, что Писториус должен поплатиться за смерть его дочери.

Как передает из зала суда корреспондент Би-би-си, Писториус дрожал и закрывал лицо, когда его адвокат зачитывал свои заключительные аргументы. Согласно оглашенному ранее заключению психолога, спортсмен переживает посттравматическое стрессовое расстройство.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По просьбе своего адвоката Писториус прошел по залу суда без своих протезов

Адвокат Писториуса призвал суд подумать о возможности приговорить его подзащитного к обязательным работам, а также попросил того пройтись без протезов, чтобы напомнить, насколько тот беззащитен.

Это уже второе разбирательство по этому делу. Первый приговор был вынесен в октябре 2014 года. Суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к пяти годам тюрьмы.

Спустя год спортсмен был освобожден условно-досрочно. Ему было позволено отбыть остававшуюся часть срока под домашним арестом на территории усадьбы своего дяди в Претории, столице ЮАР.

Однако в декабре прошлого года Верховный апелляционный суд страны отменил приговор нижестоящей инстанции и переквалифицировал обвинение на более тяжкую статью об умышленном убийстве.

Писториус пытался обжаловать это решение в Конституционном суде, но получил отказ. Пересмотр дела должен был состояться в апреле, однако министерство юстиции ЮАР перенесло рассмотрение на начало июня.