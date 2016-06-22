Марк Цукерберг заклеивает на своем MacBook камеру и микрофон

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Интернет-пользователи обратили внимание на клейкую ленту на MacBook Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг разместил в социальной сети фотографию, на которой отчетливо видно, что микрофон и веб-камера его MacBook Pro заклеены клейкой лентой.

Представители компании никак не отреагировали на просьбу прокомментировать снимок. На подписи к фото основатель социальной сети поздравил всех с тем, что "Инстаграм" теперь используют 500 млн пользователей ежемесячно.

Директор ФБР Джеймс Коми недавно тоже признался в том, что заклеивает веб-камеру своего ноутбука, чтобы за ним не следили хакеры.

А цифровой правовой фонд Electronic Frontier Foundation (EFF) сообщил, что регулярно продает "наклейки" для веб-камер.

Документы, которые предал огласке бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, свидетельствуют о том, что американские и британские спецслужбы перехватывали изображения с веб-камер миллионов пользователей Yahoo по всему миру в 2008-2010 годах.

А в 2013 году корреспонденты BBC Radio 5 в ходе расследования обнаружили веб-сайты, на которых хакеры обменивались видео и фотографиями людей, сделанными без их ведома.

"Совершенно логично"

Хакеры получают доступ к веб-камерам через прикрепленные файлы, содержащие вирусы.

Когда пользователь открывает такой файл, хакер получает контроль над функциями зараженного компьютера, в том числе над его веб-камерой.

Компания по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности Symantec советует пользователям не держать компьютеры с веб-камерами в спальнях, а также "не делать перед компьютером вещей, которые вы бы не хотели показывать всему миру".

"Существует огромное количество вирусов, которые дают доступ к разным деталям компьютера, что позволяет слышать и видеть их владельцев. Поэтому заклеивать веб-камеру - это совершенно логично. Более того, я не понимаю, почему компьютеры не производят со встроенной заслонкой, которая бы закрывала веб-камеру", - говорит профессор Алан Вудвард, эксперт по компьютерной безопасности из Университета Саррея.

А вот в заклеивании микрофона смысла меньше, считает Вудвард.

"Звук может передаваться через клейкую ленту - это просто еще одна мембрана сверху. Скорее, на компьютере должен быть переключатель, который мог бы отключить микрофон", - замечает профессор.

Судя по данным последних исследований, современные хакеры используют встроенные в телефоны акселерометры, чтобы распознавать звук.