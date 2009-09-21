Продакт плейсмент в России: "со скрипом, но остроумно"

О том, как индустрия продакт плейсмент работает в России, и какую роль "скрытая реклама" играет в российских фильмах, в интервью Русской службе Би-би-си рассказала Елена Яцура, продюсер фильмов "Свои", "9 рота", "Богиня, как я полюбила" и других.