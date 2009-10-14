Репортаж из центра социальной реабилитации "Турмалин"

В России непросто найти центр реабилитации для взрослых с нарушениями интеллектуального и психического развития.

Детей с особыми потребностями иногда удается устроить в специальные детсады и неплохие коррекционные школы. Но к совершеннолетию многим из них грозит изоляция и утрата навыков, на приобретение которых ушли годы.

В московском центре реабилитации "Турмалин" интегрируют взрослых с разными диагнозами. Идея работы этой некоммерческой организации проста - социальная терапия.

По словам директора "Турмалина" Рудольфа Григоряна, его соратников вдохновляют принципы движения Camphill, возникшего в Шотландии 70 лет назад.

Репортаж Ольги Коробейниковой.