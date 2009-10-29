Опубликованы дневники Карла Юнга

Швейцарский психиатр и психоаналитик Карл Юнг в течение пятнадцати лет вел личные записи в толстой кожаной тетради, с собственными иллюстрациями.

Впоследствии эти дневники стали известны как "Красная книга".

Она никогда не издавалась при жизни Юнга, и вот теперь, спустя 80 лет после ее написания, она впервые вышла в свет в США и Великобритании.

За несколько дней, прошедших с момента ее публикации, она заняла четвертое место в списке бестеселлеров на книжном портале "Амазон". Об этом - в материале Катерины Архаровой.