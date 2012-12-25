Подкаст программы "БибиСева"

Девиз программы "БибиСева" - Новости с человеческим лицом. Легендарный ведущий Сева Новгородцев ежедневно обсуждает с гостями программы актуальные события из самых разных стран и различных сфер жизни.

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В сегодняшнем подкасте:

Протесты и беспорядки в Каире глазами фотографа



Население Англии и Уэльса растет за счет иммигрантов



Продолжительность: 27 минут, 48 секунд

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