Как составлять анонс к радиопередаче

Image caption Анонсы в начале каждого часа играют важную роль в программе Би-би-си Today, с которой многие британцы начинают свой день

Почти все новостные радиопередачи начинаются с короткого анонса. По сути, такие анонсы представляют собой витрину – они рекламируют то, о чем пойдет речь, пишет Джонатан Стоунмен.

Как и в магазине, важно, чтобы люди не только смотрели на витрину, но и, в конечном итоге, зашли внутрь и что-то приобрели.

Поэтому в анонсе необходимо завлечь слушателя, сделать так, чтобы он захотел слушать дальше.

Однако анонс не должен быть слишком подробным - иначе слушатель решит, что знает уже достаточно и переключит канал.

Имейте также в виду, что если Вы включите в анонс лишь темы из начала передачи, прослушав их, Ваша аудитория может решить, что передача подходит к концу. Поэтому старайтесь включить в анонс хотя бы одну тему, которая должна прозвучать позже.

Не раскрывайте весь сюжет с самого начала - аудиторию важно уметь заинтриговать, заставить захотеть слушать дальше.

Как правило, в анонсах используются короткие аудиоклипы. Старайтесь включить в анонс мини-фрагменты из самой передачи - звуки, цитаты, отрывки интервью. Выбирайте такие клипы, которые вызвали бы у слушателя желание узнать больше.

Вопросы - эффективный прием. Помните, однако, что сами Вы вряд ли будете слушать передачу, которая каждый день начинается только с вопросов.

Составляя анонсы, не забывайте о редакционных принципах Би-би-си - точность, объективность и беспристрастность.

Помните также и о временных рамках – анонсы не должны длиться больше минуты.

Так что анонс требует немалых умственных затрат. Первый вариант анонса в идеале должен быть готов сразу после того, как Вы определитесь с содержанием передачи.

Еще одно соображение заключается в том, что чем раньше ведущий запишет анонс, тем лучше – ближе к эфиру у Вас будет достаточно других забот.