"Хулиган" о Корвалане

В Чили на 94-м году жизни скончался Луис Корвалан, бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чили.

Карвалан был арестован в 1973 году, после военного переворота, в результате которого к власти в Чили пришел генерал Аугусто Пиночет. За судьбой бывшего чилийского коммунистического лидера, считавшегося лучшим другом Советского Союза во времена правления Леонида Брежнева, пристально следили в СССР.

В результате международной кампании за освобождение Корвалана его обменяли на диссидента Владимира Буковского, осужденного за антисоветскую агитацию и пропаганду. Так родилась частушка "Обменяли хулигана на Луиса Корвалана".

В эфире "Вечера на Би-би-си" о личности Корвалана говорили Владимир Буковский и заместитель главного редактора издания "Совершенно секретно" Леонид Велехов.