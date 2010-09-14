Индийская реакция на сожжение Корана в США

Мусульмане Индии устроили беспорядки в ответ на сожжение Корана американскими пасторами. В штате Джамму и Кашмир толпа подожгла христианскую миссионерскую школу, а в Пенджабе была сожжена церковь.

Антихристианские и антиамериканские демонстрации вылились в акции протеста против властей. В результате беспорядков в понедельник погибло более 10 человек.

О том, почему акция американских пасторов привела к таким последствиям именно в Индии, в эфире "Утро на Би-би-си" рассуждает ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сотников.