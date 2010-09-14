Возраст политика - помеха или подспорье?

Требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского вынести принципиальное решение о предельном возрасте градоначальников, ограничив его 65 годами, широко обсуждается в российском обществе.

И день рождения президента Дмитрия Медведева, которому во вторник исполнилось 45 лет, является одним из аргументов в этом споре. В свое время возраст тогда еще кандидата в президенты его сторонниками преподносился как одно из его достоинств, тогда как оппоненты считали это недостатком.

Какой политик лучше справится со своими обязанностями - молодой и деятельный, или умудренный годами и жизненным опытом? Об этом в эфире Утра на Би-би-си беседовали политологи Павел Салин и Андрей Перла.