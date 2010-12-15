"Я рад, что рок - снова движение"

Объявление приговора экс-владельцам ЮКОСа отложено до 27 декабря. За день до намеченного оглашения вердикта группа известных рок-музыкантов обратилась с частным посланием к президенту России Медведеву.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Шахрин, Константин Кинчев и другие видные деятели рок-сцены призвали президента РФ обеспечить "справедливый приговор".

После бурных дискуссий о судьбе Химкинского леса и встреч музыкантов с президентом казалось, что рок-сообщество в России разделилось на два политических лагеря.

Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал в программе "Утро на Би-би-си", что для него обращение рокеров в защиту Ходорковского стало неожиданностью.