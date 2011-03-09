Письма по делу Ходорковского

В начале марта более 50 представителей общественности и деятелей культуры выступили с открытым обращением против "информационного подрыва доверия" к судебной системе России в связи с приговором по второму делу экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.

В письме они высказались в поддержку обвинительного приговора. Это уже второе "письмо пятидесяти" по поводу судебных процессов над ЮКОСом; первое письмо появилось после вынесения решения по первому делу, в 2005 году.

В феврале 2011 года несколько подписавших то письмо артистов отказались от своих подписей, объяснив отзыв тем, что за прошедшее с тех пор время их отношение к Михаилу Ходорковскому изменилось и что в 2005 году они неверно поняли текст письма.

Зачем и как пишутся эти письма? Как они могут повлиять на ход судебного процесса? Об этом в эфире программы "Утро на Би-би-си" говорили эксперт Центра Карнеги Николай Петров и политолог, директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов.