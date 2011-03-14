Антикитайский митинг в Алма-Ате

В Казахстане прошел крупный антикитайский митинг. Несколько сотен человек с плакатами и транспарантами требовали от властей опровергнуть или подтвердить слухи о якобы существующем соглашении, предусматривающем передачу миллиона гектаров земли на территории Казахстана в аренду Китаю сроком на 99 лет. Из Алма-Аты рассказывает Динмухаммед Калилуков.