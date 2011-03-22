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Александр Солженицын читает "Один день Ивана Денисовича"

  • 22 марта 2011

Лучшие отрывки из архива Русской службы Би-би-си: повесть "Один день Ивана Денисовича" читает автор, писатель Александр Солженицын.