Media playback is unsupported on your device

Иосиф Бродский читает свои стихи

  • 22 марта 2011

Лучшие отрывки из архива Русской службы Би-би-си: свои стихи в эфире Русской службы читает поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.