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Маргарет Тэтчер: "Народ в СССР заслуживает лучшего"

  • 22 марта 2011

Лучшие отрывки из архива Русской службы Би-би-си: интервью с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.