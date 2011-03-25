Докажет ли Россия притязания на шельф?

Главный ученый секретарь Кольского научного центра РАН Анатолий Виноградов в интервью корреспонденту Би-би-си Сапият Дахшукаевой рассказал, кому достанется арктический шельф, если Россия не докажет законность своих притязаний на него.

В 2011 году Россия продолжит арктические экспедиции, цель которых обосновать право страны на континентальный шельф площадью более одного миллиона квадратных километров.

Однако Анатолий Виноградов считает, что экспедиция может и не собрать достаточно доказательств. Он заявил в интервью Русской службе Би-би-си, что в план экспедиции необходимо включить исследования с помощью глубоководных подводных аппаратов "Мир" и бурения дна.

Только в этом случае можно будет заполучить "образцы каменного материала коренных пород под осадочным донным чехлом" - главный аргумент в споре за территорию.