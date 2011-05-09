Война глазами Василия Гроссмана

В связи с Днем Победы, который празднуют в России, мы решили сегодня вспомнить роман Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".

Эту сагу о военном времени на Западе считают чуть ли не самым великим русским романом XX века. В романе Гроссман, который в военные годы был полевым корреспондентом газеты "Красная звезда", описывает битву за Сталинград, осады городов, немецкие лагеря для военнопленных...

В программе "БибиСева" мы поговорили с переводчиком "Жизнь и судьба" на английский язык Робертом Чандлером и спросили его, как родилась идея перевода этой книги? Ведь он начал работать над ней в 1980-е годы, когда она еще не была издана на русском языке.