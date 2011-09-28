"Колумб" Церетели нашел приют в Пуэрто-Рико

Гигантский памятник Христофору Колумбу собираются установить в Пуэрто-Рико. Это будет самое высокое сооружение в регионе Карибского моря и самый высокий памятник в мире.

Он был подготовлен в 1991 году к 500-летию открытия Америки. Его автор – российский скульптор Зураб Церетели.

Колумб был уже шестой работой Церетели, которую он хотел подарить Соединенным Штатам. В программе БибиСева мы спросили живущего в Нью-Йорке журналиста Владимира Козловского, почему в течение 20 лет американцы отказывались принимать такой щедрый подарок.