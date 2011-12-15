Кому не нравится "арабская весна"?

Глобальное исследование Би-би-си показало, что Россия – единственная из стран, где большинство опрошенных (43%) негативно отнеслось к ближневосточным революциям.

В среднем по всем странам, где проводился опрос, 55% опрошенных назвали протесты в арабском мире "в основном, положительным" явлением и 28% – "в основном, отрицательным".

В России в пользу протестов высказались лишь 39%.

О том, насколько стоит доверять этим цифрам и почему они такие, Сева Новгородцев поговорил с журналистом и политологом Александром Гольцем.