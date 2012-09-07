Спор о красной подошве

Американский суд разрешил модному дому Yves Saint Laurent делать обувь с красной подошвой.
Таким образом, завершился годовой спор между YSL и конкурентами Christian Louboutin, сделавшими красную подошву знаковым элементом своих туфель.
В коллекции 2011 года дом Yves Saint Laurent выпустил полностью красные туфли: красной была и подошва.
Суд постановил, что делать туфли с красной подошвой – эксклюзивное право Christian Louboutin. Однако другие компании могут использовать подошвы такого цвета, в том случае если туфли красные.
Обе стороны объявили, что выиграли дело.
О тонкостях модного бизнеса и значекнии красной подошвы Сева Новгородцев подоворил с консультантом в сфере моды Яной Мелкумовой.