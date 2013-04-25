Интеллигентная пропаганда автора "Пуха"

Знаменитый детский писатель Алан Александр Милн, автор прославленного "Винни-Пуха", был сотрудником секретного отдела британской военной пропаганды времен Первой мировой войны. Об этом говорят архивы, найденные на чердаке дома бывшего капитана и коллеги Милна Джеймса Ллойда.

Куратор Британской библиотеки Катя Рогачевская рассказала ведущему программы "БибиСева" Севе Новгородцеву о том, что писать пропагандистские рассказы во время войны было делом чести, по крайней мере, в Британии того времени. Но, тем не менее, пацифистские взгляды самого Милна прослеживались во многих его сочинениях.