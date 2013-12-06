Media playback is unsupported on your device

Как японская кухня стала мировым культурным достоянием

  • 6 декабря 2013

Японская кухня вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Юрий Окамото журналист, преподаватель русского языка из Осаки, рассказал Севе Новогородцеву, что из себя представляет японская кухня сегодня.