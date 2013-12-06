Как японская кухня стала мировым культурным достоянием

Японская кухня вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Юрий Окамото журналист, преподаватель русского языка из Осаки, рассказал Севе Новогородцеву, что из себя представляет японская кухня сегодня.
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Японская кухня вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Юрий Окамото журналист, преподаватель русского языка из Осаки, рассказал Севе Новогородцеву, что из себя представляет японская кухня сегодня.