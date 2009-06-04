Краткая биография: Марк Галесник

Image caption Писатель-сатирик, журналист Марк Галесник

Марк Галесник - писатель-сатирик, журналист, издатель.

Родился в Куйбышеве, закончил Литературный институт в Москве, работал фельетонистом в "Вечернем Ленинграде".

В 1990 году, перебравшись в Иерусалим, основал еженедельник для тех, кому еще смешно "Бесэдер?" (по-русски "В порядке?"). Тех, кому еще смешно, в Израиле оказалось больше, чем населения.

А кому не хватает ехидных рифм Галесника в газете, слушают его глубокомысленный стеб на русских волнах радиостанции "Голос Израиля" или читают ядовитые памфлеты в Рунете.