Фестиваль в Гластонбери: 40 лет, 40 зим

Его устроитель, житель английской деревни Пилтон, он же владелец зеленых гластонберийских пастбищ Майкл Ивис вдохновился то ли прошедшим за год до этого в Америке Вудстокским фестивалем, то ли проходившим в соседнем городе Бат фестивалем блюза, а может, ему, попросту говоря, молоко девать некуда было, поскольку первым посетителям в придачу к фунтовому билету давали бесплатное молоко. За вредность, наверное.

"Как вы яхту назовете..."

Первенец, надо сказать, как-то не задался и тянул максимум на деревенскую дискотеку. Единственной его "жемчужиной" стал лидер T Rex Марк Болан, прибывший туда на своем зеленом "кадиллаке", и всего полторы тысячи зрителей, плюс недовольные односельчане, многие из которых отнюдь не фермерствовали, а чинно почивали на генеральских пенсиях - в округе тогда проживало много отставных генералов, в чьем понимании "тяжелый металл" означало танк и ничего более.

Image caption 72-летний Майкл Ивис говорит, что ферма все-таки на первом месте, а фестиваль на втором

"Я так рад, что все закончилось, и я опять вернусь к своим коровам... Все получилось как-то не так, как я рассчитывал. Я думал, что хоть тысяч пять приедет, а собралось всего пара тысяч человек", - сказал тогда, сорок лет назад в интервью Би-би-си Майкл Ивис, озабоченно почесывая свой поросший густой щетиной подбородок.

Тут бы ему и перейти к своим прямым обязанностям - доить коров, разгребать хлев, жать, косить и молотить, ведь его семья пришла в те края за 150 лет до этого, прапрадед с прапрабабкой Ивиса привели своих коров в Пилтон аж из Дорсета, но...

Фермер с отличием

Но, видимо, деревенская закваска, да еще любовь к рок-музыке, не дала Ивису бросить начатое. Не имевший никакого опыта в шоу-бизнесе Ивис не хотел, чтобы Пилтонский фестиваль постигла участь Вудстока, и то ли места тамошние уникальные помогли, то ли общенациональная британская любовь к пикникам и рок-музыке, но только год от года фестиваль рос, крепчал, и к 1979 году уже 12 тысяч человек расстались с пятью фунтами, заплатив за право три дня кайфовать на фестивале.

Image caption В Гластонбери у каждого своя повестка дня

Тот год в Гластонбери стал известен как Год ребенка - тогда впервые были созданы специальные увеселения для детей, а возникшая под это дело благотворительная организация Children's World существует и по сей день.

В 82-м Гластонбери активно примкнул к кампании за ядерное разоружение. Майкл Ивис даже распорядился, чтобы устроители салюта запустили петарду в самолет, круживший над полем как раз с прямо противоположной разоружению целью.

25 тысяч посмотрели тогда первое лазерное шоу, послушали Вана Моррисона и Джексона Брауна и буквально потонули в грязи - в один из дней выпало максимальное за предыдущие 45 лет количество осадков.

Но, как говорят многие завсегдатаи фестиваля, дождь - это данность Гластонбери, и если не нравится, то выбирайте себе какой-нибудь другой, благо теперь их много.

Волшебное место

Если кто-то думает, что Гластонбери - это обычные поля и холмы, расположенные в графстве Сомерсет, то он, конечно, ошибается. Гластонбери - место отнюдь не простое: ведь там неподалеку расположен знаменитый Стоунхендж, именно в тех краях и поныне практикуют современные друиды, а некоторые историки даже полагают, что именно здесь похоронен легендарный король Артур.

Image caption Гора Тор древняя, почти как сам фестиваль

Там же, прямо на территории ивисовской Worthy Farm находится и восхитительная гора Тор.

Тор - это древнее кельтское слово, означающее "гора конической формы". На самой ее верхушке - башня святого Михаила, которая в средние века была частью одноименной церкви.

На этих самых холмах древние кельтские предания успешно соседствуют с раннехристианскими легендами, совсем как нынешний Гластонбери, объединяющий, кажется, всех и вся.

За прошедшие сорок лет здесь расплодились и сцены для выступлений, и оазисы по интересам. Чего тут только нет: и посвященный матери-Земле "Сад элементарных частиц" с экстрасенсами и тайским массажем, и поляна "Гринфилд", зародившаяся на фестивале 20 лет назад как продолжение движения "зеленых", а три года назад Майкл выделил своей младшей дочке Эмили собственную фестивальную площадку, которую она назвала просто "Парк".

"Площадка под названием "Парк" изначально была местом, где стоял дом моих пра-пра-прадедушки-бабушки, - объясняет Эмили. - И теперь у меня такое ощущение, что круг замкнулся".

"Тогда" и "теперь"

В этом году на зеленых полянах фермы Worthy cобралось наибольшее число посетителей - 175 тысяч человек, а цена билета выросла до 185 фунтов. Мой коллега с Русской службы Бен Тобайас, побывавший на фестивале 12 лет назад, говорит, что разница между "тогда" и "теперь" весьма заметна.

"Повсюду теперь рестораны, бары, очень много мелькает спонсорских реклам, что здесь как-то непривычно видеть. Все стало более капиталистическим, что ли."

Еще один скачок в историю - на этот раз в 1989 год (посетили 65 тысяч, стоимость билета выросла до 28 фунтов), когда после годового перерыва Ивис снова пустил народ на свои поля и лужайки.

Собранные в тот год на одной из них 100 тысяч фунтов были перечислены в счет шедшей полным ходом кампании за ядерное разоружение. Тогда же впервые туда была приглашена полиция, чтобы помочь, во-первых, бороться с "зайцами", а во-вторых, следить, чтобы гости, извините за каламбур, полеживая на травке, особо не увлекались "травкой".

Зелененький он был

Естественно, я не могла не спросить нашего засланного казачка Бена Тобайаса, а как с этим обстоят дела в этому году?

"Конечно, здесь этого очень много, но полиция никого не трогает, так как у них, наверное, есть дела поважнее. Если полиция начнет арестовывать всех, кто здесь курит марихуану, то это просто нереально", - говорит он.

Image caption Люди просто устали

Кстати, глава Русской службы Сара Гибсон, впервые побывавшая в Гластонбери в прошлом году со своими невзрослыми еще детьми, тоже вспомнила, что помимо Лэди Гага и "Статус Кво", а также потери на короткое время сына под пение Брюса Спрингстина, одним из самых ярких впечатлений для нее стала встреча с зеленым человечком.

"Он сидел совершенно голый, пел что-то и красил себя зеленой краской, а вкруг него хороводом встали полицейские, чтобы как-то его загородить от публики. Он, по-моему, был совершенно пьяный. Мы уже с вещами шли мимо к машине, и мой сын страшно всем этим заинтересовался, а полицейские ему сказали: "Иди-иди, мальчик, нечего тебе на это смотреть". Ну а как же на рок-фестивале без зелененьких человечков - так же не бывает!

О главном - ни звука

Я ничего не написала про музыку и музыкантов, но писать о музыке словами, это, во-первых, все равно что описывать запахи деревни горожанину, во-вторых, всех бывших за эти сорок лет участников не перечислишь, а в-третьих, Гластонбери сейчас и по телевизору транслируют, и в YouTube выкладывают, и вообще... лучше все это ушами слушать, а не с листа читать.

Image caption Обычно все происходит вот так, но только не этим летом

Каким запишется в фестивальную историю этот год: как самый солнечный и теплый, самый многолюдный или самый замусоренный, учитывая обилие посетителей? Каким бы он ни оказался, его вдохновитель и организатор Майкл Ивис считает, что овчинка, несмотря ни на что, стоит выделки.

"Две-три недели после всего земля просто в ужасном состоянии, больно смотреть. И тогда мы все принимаемся за дело, убираем все, работаем как ломовые лошади, и в конце концов природа находит способ восстановиться. Она всегда восстанавливается, но на это уходит столько сил!" - вздыхает Ивис.

Связь фестиваля с природой очевидна, ведь она в конце концов выступает ее главным спонсором и является ее главным вдохновителем, соединяя нас посредством музыки, пения, танцев, плетения венков, воскуривания растительных благовоний, прыгания через костер, ночного бдения, встречи зари, и замыкает в единый круг - древний и непрекращающийся, как сама жизнь.