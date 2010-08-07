ООН и топ-модели - за кормление грудью

Image caption Кормление грудью - не всегда самый очевидный выбор для современных женщин

Первая неделя августа объявлена ООН международной неделей грудного вскармливания. Во многих странах женщинам напоминают о том, что грудное молоко – самый естественный, дешевый и полезный продукт для младенцев. Но, несмотря на пропаганду грудного вскармливания, оно до сих пор вызывает споры.

На днях имя модели Жизель Бундхен попало на страницы многих газет и журналов, причем посвящены они были вовсе не моде. В интервью бразильянка, недавно родившая ребенка, заявила о необходимости закона, по которому матери кормили кормили бы грудью минимум 6 месяцев.

Женщины во всем мире отреагировали на такие соображения весьма бурно. На интернет-форумах появились сотни комментариев о том, что модель, позирующая для фирмы Victoria's Secret в лифчике за 12,5 млн долларов, может найти время на кормление. В стороне от дискуссии не остались даже люди публичные. Например, американская телеведущая Андреа Кэннинг в эфире новостной программы Good Morning, America заявила, что дело моделей – ходить по подиуму, а не вмешиваться в воспитание чужих детей.

"Я только что перестала кормить грудью, и это было до того, как ребенку исполнилось полгода. Это так сложно – со всеми путешествиями, со всеми перелетами. Честно говоря, мне совсем не надо, чтобы от комментариев Жизель мне становилось еще хуже, когда я об этом думаю", - сказала мать двоих детей Кэннинг.

В итоге Жизель пришлось извиниться за категоричность. В своем блоге модель написала, что не собиралась никого судить и только хотела поддержать кормящих матерей.

Жесткое давление

Image caption Жизель Бундхен хотела ввести закон об обязательном кормлении грудью, но передумала

Несмотря на активно подчеркиваемые достоинства, грудное вскармливание не становится безусловным выбором всех мам. По данным британского минздрава, только 20% женщин продолжают кормить грудью своих детей к шести месяцам – хотя около 80% мам пытаются кормить сразу после рождения.

Почему женщины делают выбор в пользу смесей? По словам одной лондонской мамы, просто потому, что это очень доступно: "Это так просто – пойти в магазин и купить эту красивую, чистую бутылочку. Совсем не то, что было 30-40 лет назад, когда, если у женщины не было молока, то кормить ребенка просили соседок по палате".

Кто-то не хочет кормить грудью, потому что не готов быть привязанным к ребенку и не иметь возможности отойти на несколько часов; кто-то не готов кормить на людях.

Телезвезда Дениз ван Отен недавно призналась, что перестала кормить грудью дочку меньше, чем через месяц, потому что ее раздражали папарацци.

"Я не могу сидеть в Starbucks и кормить, потому что они все время снимают", - сказал ван Отен.

Не менее откровенно высказалась и Кэтрин Бланделл, редактор журнала Mother & Baby: она заявила, что даже не думала о кормлении грудью.

"Даже удобство и якобы существующие для здоровья ребенка преимущества грудного вскармливания не могут заставить меня впихивать свой сосок в орущий детский рот", - написала в статье Бланделл, добавив, что хочет "дать своим грудям шанс остаться на грудной клетке, а не где-то в районе желудка".

Журналист назвала свою грудь "частью своей сексуальности", и призналась, что ее "в дрожь бросает от мысли, что ребенок вцепится в тот орган, который раньше было позволено ласкать только любовнику".

Одно из соображений, которое выдвигают сторонники грудного вскармливания – вредность жирных молочных смесей. Но родившая второго ребенка месяц назад Наталья с этим не согласна.

"Наверное, говорить про "эту гадость" было верно для смесей лет 20 назад. Но сейчас, мягко говоря, наука продвинулась, и детей, выкормленных грудью или выросших на смесях, уже не отличишь", - считает Наталья, со вторым ребенком сделавшая выбор в пользу грудного кормления, но первого кормившая в основном смесями.

Хизер Нил, консультант по грудному вскармливанию из организации The National Childbirth Trust, согласна, что матери могут испытывать давление со стороны врачей и роддомов в вопросе о кормлении.

"С одной стороны, позиция властей – информировать людей о том, что отсутствие грудного вскармливания может иметь последствия для здоровья детей, и матери должны об этом знать. В то же время у женщин должен быть выбор, который они должны сделать сами, получив всю необходимую информацию. Но иногда люди говорят, что даже подача фактов и информации – тоже своего рода давление", - рассказала Нил.

Кормите в другом месте

Даже удобство и якобы существующие для здоровья ребенка преимущества грудного вскармливания не могут заставить меня впихивать свой сосок в орущий детский рот Кэтрин Бланделл, редактор журнала Mother & Baby

Некоторые матери стараются избегать кормления на людях из-за косых взглядов. В одном из лондонских журналов молодая мать и вовсе описала случай, когда одна из посетительниц кафе потребовала ее покинуть зал и кормить ребенка "где-нибудь в другом месте". Хизер Нил считает это совершенно недопустимым.

"Никто не имеет права сказать женщине, чтобы она пошла и покормила своего ребенка в другом месте. Нельзя ждать, чтобы женщины проводили все время дома за закрытыми дверями, потому что у них грудные младенцы. В Шотландии есть закон, предусматривающий ответственность за оскорбление или причинение беспокойства матери во время кормления. Так что если кто-то скажет женщине, чтобы она шла кормить ребенка грудью в другом месте, это будет незаконно", - сказала консультант.

Джини Макгрегор сотрудничает с организацией La Leche League, созданную матерями, выступающими за грудное вскармливание вовсе не из-за последней моды.

"Наша организация существует с 1958 года. Тогда группа матерей поняли по опыту, что кормить детей грудью – более естественный процесс, чем кормить искусственной смесью. Кроме того, они хотели, чтобы кормление грудью не было самоцелью, но стало частью самого процесса воспитания и поддержки детей в первые годы их жизни", - рассказала Джини.

По ее мнению, за добрыми намерениями властей Британии стоит ошибка – пропагандируются в основном физиологические плюсы кормления грудью, но мало кто видит это в более широком контексте.

"На женщин взваливается бремя вины, если они не кормят грудью. Вместо того, чтобы постепенно менять сознание людей и образовывать их, правительство просто решило, что все должно быть так-то и так-то", - говорит Джини.

Она уверена, что "матери чувствуют себя виноватыми, если они не могут кормить сами по каким-то причинам."

"С другой стороны, если женщины кормят и после полугода, то они все равно чувствуют себя виноватыми – потому что на них смотрят так, будто они должны бы уже прекратить это делать. Так что это палка о двух концах", - говорит Джини, мать девятимесячного сына.

Кстати, о чувстве вины. Оно вляется не последним предметом внимания в психоанализе – придававшем, между прочим, большое значение и роли материнской груди в формировании психики. Но, как считает психоаналитик Екатерина Голинкина, если у матери возникает чувство вины в связи с кормлением грудью, минусы от этого перевесят любые плюсы.

"Если у матери возникает чувство вины в связи с кормлением или невозможностью кормить самой, то никакие полезные свойства самого молока этого не исправят – ребенок слишком психологически зависим от эмоционального состояния матери, чтобы не почувствовать ее эмоционального напряжения", - считает Голинкина.