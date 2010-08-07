ООН и топ-модели - за кормление грудью
Первая неделя августа объявлена ООН международной неделей грудного вскармливания. Во многих странах женщинам напоминают о том, что грудное молоко – самый естественный, дешевый и полезный продукт для младенцев. Но, несмотря на пропаганду грудного вскармливания, оно до сих пор вызывает споры.
На днях имя модели Жизель Бундхен попало на страницы многих газет и журналов, причем посвящены они были вовсе не моде. В интервью бразильянка, недавно родившая ребенка, заявила о необходимости закона, по которому матери кормили кормили бы грудью минимум 6 месяцев.
Женщины во всем мире отреагировали на такие соображения весьма бурно. На интернет-форумах появились сотни комментариев о том, что модель, позирующая для фирмы Victoria's Secret в лифчике за 12,5 млн долларов, может найти время на кормление. В стороне от дискуссии не остались даже люди публичные. Например, американская телеведущая Андреа Кэннинг в эфире новостной программы Good Morning, America заявила, что дело моделей – ходить по подиуму, а не вмешиваться в воспитание чужих детей.
"Я только что перестала кормить грудью, и это было до того, как ребенку исполнилось полгода. Это так сложно – со всеми путешествиями, со всеми перелетами. Честно говоря, мне совсем не надо, чтобы от комментариев Жизель мне становилось еще хуже, когда я об этом думаю", - сказала мать двоих детей Кэннинг.
В итоге Жизель пришлось извиниться за категоричность. В своем блоге модель написала, что не собиралась никого судить и только хотела поддержать кормящих матерей.
Жесткое давление
Несмотря на активно подчеркиваемые достоинства, грудное вскармливание не становится безусловным выбором всех мам. По данным британского минздрава, только 20% женщин продолжают кормить грудью своих детей к шести месяцам – хотя около 80% мам пытаются кормить сразу после рождения.
Почему женщины делают выбор в пользу смесей? По словам одной лондонской мамы, просто потому, что это очень доступно: "Это так просто – пойти в магазин и купить эту красивую, чистую бутылочку. Совсем не то, что было 30-40 лет назад, когда, если у женщины не было молока, то кормить ребенка просили соседок по палате".
Кто-то не хочет кормить грудью, потому что не готов быть привязанным к ребенку и не иметь возможности отойти на несколько часов; кто-то не готов кормить на людях.
Телезвезда Дениз ван Отен недавно призналась, что перестала кормить грудью дочку меньше, чем через месяц, потому что ее раздражали папарацци.
"Я не могу сидеть в Starbucks и кормить, потому что они все время снимают", - сказал ван Отен.
Не менее откровенно высказалась и Кэтрин Бланделл, редактор журнала Mother & Baby: она заявила, что даже не думала о кормлении грудью.
"Даже удобство и якобы существующие для здоровья ребенка преимущества грудного вскармливания не могут заставить меня впихивать свой сосок в орущий детский рот", - написала в статье Бланделл, добавив, что хочет "дать своим грудям шанс остаться на грудной клетке, а не где-то в районе желудка".
Журналист назвала свою грудь "частью своей сексуальности", и призналась, что ее "в дрожь бросает от мысли, что ребенок вцепится в тот орган, который раньше было позволено ласкать только любовнику".
Одно из соображений, которое выдвигают сторонники грудного вскармливания – вредность жирных молочных смесей. Но родившая второго ребенка месяц назад Наталья с этим не согласна.
"Наверное, говорить про "эту гадость" было верно для смесей лет 20 назад. Но сейчас, мягко говоря, наука продвинулась, и детей, выкормленных грудью или выросших на смесях, уже не отличишь", - считает Наталья, со вторым ребенком сделавшая выбор в пользу грудного кормления, но первого кормившая в основном смесями.
Хизер Нил, консультант по грудному вскармливанию из организации The National Childbirth Trust, согласна, что матери могут испытывать давление со стороны врачей и роддомов в вопросе о кормлении.
"С одной стороны, позиция властей – информировать людей о том, что отсутствие грудного вскармливания может иметь последствия для здоровья детей, и матери должны об этом знать. В то же время у женщин должен быть выбор, который они должны сделать сами, получив всю необходимую информацию. Но иногда люди говорят, что даже подача фактов и информации – тоже своего рода давление", - рассказала Нил.
Кормите в другом месте
Некоторые матери стараются избегать кормления на людях из-за косых взглядов. В одном из лондонских журналов молодая мать и вовсе описала случай, когда одна из посетительниц кафе потребовала ее покинуть зал и кормить ребенка "где-нибудь в другом месте". Хизер Нил считает это совершенно недопустимым.
"Никто не имеет права сказать женщине, чтобы она пошла и покормила своего ребенка в другом месте. Нельзя ждать, чтобы женщины проводили все время дома за закрытыми дверями, потому что у них грудные младенцы. В Шотландии есть закон, предусматривающий ответственность за оскорбление или причинение беспокойства матери во время кормления. Так что если кто-то скажет женщине, чтобы она шла кормить ребенка грудью в другом месте, это будет незаконно", - сказала консультант.
Джини Макгрегор сотрудничает с организацией La Leche League, созданную матерями, выступающими за грудное вскармливание вовсе не из-за последней моды.
"Наша организация существует с 1958 года. Тогда группа матерей поняли по опыту, что кормить детей грудью – более естественный процесс, чем кормить искусственной смесью. Кроме того, они хотели, чтобы кормление грудью не было самоцелью, но стало частью самого процесса воспитания и поддержки детей в первые годы их жизни", - рассказала Джини.
По ее мнению, за добрыми намерениями властей Британии стоит ошибка – пропагандируются в основном физиологические плюсы кормления грудью, но мало кто видит это в более широком контексте.
"На женщин взваливается бремя вины, если они не кормят грудью. Вместо того, чтобы постепенно менять сознание людей и образовывать их, правительство просто решило, что все должно быть так-то и так-то", - говорит Джини.
Она уверена, что "матери чувствуют себя виноватыми, если они не могут кормить сами по каким-то причинам."
"С другой стороны, если женщины кормят и после полугода, то они все равно чувствуют себя виноватыми – потому что на них смотрят так, будто они должны бы уже прекратить это делать. Так что это палка о двух концах", - говорит Джини, мать девятимесячного сына.
Кстати, о чувстве вины. Оно вляется не последним предметом внимания в психоанализе – придававшем, между прочим, большое значение и роли материнской груди в формировании психики. Но, как считает психоаналитик Екатерина Голинкина, если у матери возникает чувство вины в связи с кормлением грудью, минусы от этого перевесят любые плюсы.
"Если у матери возникает чувство вины в связи с кормлением или невозможностью кормить самой, то никакие полезные свойства самого молока этого не исправят – ребенок слишком психологически зависим от эмоционального состояния матери, чтобы не почувствовать ее эмоционального напряжения", - считает Голинкина.