Право голоса в тюрьме: за и против

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В Британии около 71500 заключенных лишены права голоса

Британский парламент подавляющим большинством (234 - за, 22 - против) проголосовал против возвращения права голоса заключенным, пойдя наперекор решению Европейского суда по правам человека.

Теперь британское правительство стоит перед нелегкой дилеммой: выполнить свои международные обязательства, подчинившись крайне непопулярному в Британии решению Европейского суда, или же поддержать парламентариев. Второй вариант грозит правительству исками на десятки миллионов фунтов.

Правительство ищет компромисс. Но возможен ли компромисс в этой истории, начавшейся более 30 лет назад?

"Опасный и заносчивый человек"

23 июля 1979 года только что отсидевший за грабеж Джон Херст зарубил топором 69-летнюю Броню Бэртон, в доме которой он снимал комнату.

В отличие от известного нам героя Достоевского, зарубившего старуху-процентщицу, корыстного мотива у Джонни Херста не было.

Броня, которую Джон Херст знал 11 лет, как он сам утверждает, все эти годы его жутко донимала. Джонни ударил ее семь раз топором по голове после того, как она попросила его выйти во двор набрать угля для камина.

После этого Джон пошел на кухню, где сделал себе крепкий кофе, чтобы слегка взбодриться. Раскаяний в своем поступке мистер Херст в последствии не испытывал.

"У меня нет сомнений в том, то вы - опасный и заносчивый человек с серьезным нарушением личности, но к сожалению, в психиатрической клинике это не лечится", - сказал судья, зачитывая обвинительный приговор.

Право голоса

Джонни Херст вышел из тюрьмы, отсидев 25 лет своего пожизненного срока, и, хотя сам он говорит, что приговор его останется с ним навсегда, формально он человек свободный.

Говорит, что с прошлым завязал, даже закончил какое-то учебное заведение и теперь зарабатывает на жизнь заготовкой варенья.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Джон Херст утверждат, что лишение заключенных права голоса нарушает Конвенцию о правах челолвека.

Попутно с закручиванием банок мистер Херст подал в Европейский суд по правам человека на британское правительство за то, что оно лишило его в тюрьме избирательных прав, нарушив, таким образом, Европейскую конвенцию по правам человека.

"Право голоса должно принадлежать всем, потому что несправедлива ситуация, когда у одних людей есть права человека, а у других нет. Право голоса - это не гражданское право. Это одно из неотъемлемых прав человека, поэтому его нельзя отнимать, чтобы потом возвратить",- сказал хорошо подкованный адвокатом Джон Херст в интервью Би-би-си.

Дело Херста вызвало в Британии бурю возмущения: о каких избирательных правах может говорить человек, хладнокровно зарубивший женщину топором?

Но Европейский суд по правам человека в 2004 году признал аргументы Джона Херста обоснованными и постановил, что британское правительство обязано предоставить заключенным право на участие в выборах.

"Вопрос ответственности"

Лишенных права голоса заключенных в Британии примерно 71500.

Если британские власти согласятся с решением суда, им, возможно, придется выплатить из средств налогоплательщиков каждому осужденному, отбывающему наказание в местах лишения свободы, примерно по полторы тысячи фунтов компенсации.

"Пришло время дать отпор мистеру Херсту, уже потратившему деньги налогоплательщиков на судебное дело, которое не принесло ничего, кроме проблем суду, парламенту и даже тюрьмам!", - заявила в пятницу на заседании парламента депутат от консерваторов Эленор Ленг.

"Хватит!", "Довольно!" и "Не допустим!" стали главным лейтмотивом пятничного заседания в палате общин. Большинство депутатов возмущалось тем, что в данном случае, по их мнению, попирается суверенное право британских законодателей решать, кто может, а кто не может голосовать в их собственной стране.

Для меня это не вопрос прав, это вопрос ответственности Антон Шелупанов

Звучали и редкие голоса в защиту решения Европейского суда.

"Заключенные совершили преступление, наказание им - лишение свободы. Это справедливо. Чего мы добиваемся, приговаривая их одновременно к "гражданской смерти"? Каким образом это поможет жертве? Как это будет способствовать процессу реабилитации? В чем здесь логика? Мы же не лишаем заключенных права на медицинскую помощь, права на отправление религиозных обрядов. Почему мы должны отказывать им в праве проголосовать на выборах?" - заявил либерал-демократ Том Брейк

К такому же выводу, но по другим причинам приходит и эксперт по тюрьмам Антон Шелупанов, занимающийся в Британии вопросами реформы местной пенитенциарной системы:

"Для меня это не вопрос прав, это вопрос ответственности. Если мы считаем, что человек должен вернуться в общество как ответственный гражданин, то он должен принимать на себя определенные гражданские ответственности. Участие в демократических выборах - это очень важная гражданская ответственность", - говорит Антон Шелупанов.

"Гражданская смерть"

Лишение заключенных права голоса в Британии восходит к средневековой концепции "гражданской смерти" для преступников, которую упоминает Том Брейк.

В те времена считалось, что нарушившие закон должны быть лишены гражданских прав, среди которых было, в частности и право на владение землей.

В 1780 году, когда в Соединенных Штатах была принята 15-я поправка в конституцию, гарантировавшая право голоса чернокожим, в Англии вошел в силу "Закон о конфискации", предписывавший в качестве наказания заключенным лишение их прав гражданства, в том числе и права голоса.

В современной Великобритании заключенных уже давно гражданства не лишают. Тем не менее, Британия остается одной из 13 стран Совета Европы, где все заключенные лишены избирательного права. Остальные страны - это, в основном, государства бывшего СССР и Восточной Европы, в том числе и Россия.

Европа и суверенитет

Насколько полезным - или вредным - было бы предоставлением российским заключенным права опустить свой бюллетень в избирательную урну?

Сохранение гражданских обязанностей у заключенных могло бы иметь воспитательную роль Игорь Сутягин

"В российской тюрьме и без того на заключенных оказывается давление как на людей второго сорта. В тюрьме ты - никто и звать тебя никак. Поэтому с точки зрения реадаптации в обществе сохранение гражданских обязанностей у заключенных могло бы иметь воспитательную роль. Да, ты наказан, лишен свободы, но ты остаешься членом общества и нечего забывать о своих обязанностях перед обществом. Но с другой стороны, российские заключенные - это сотни тысяч голосов, которые легко могут быть объектом для манипуляций", - считает физик Игорь Сутягин, отсидевший в российской тюрьме несколько лет.

В Британии вряд ли кто опасается массовых манипуляций с голосами в местах лишения свободы. Куда более серьезной причиной является растущее в британском обществе недовольство европейскими институтами, все активнее диктующим Британии свои законы.

"Я хочу призвать премьер-министра и министров осознать всю опасность этого решения Европейского суда - не только по вопросу прав человека но и для Евросоюза в целом. Европейские институты расширяют сферу вопросов по которым они сами принимают решения - в ущерб суверенности парламентов европейских стран! Но как показали события в Восточной Европе, как показывают события Египте и других странах мира - рано или поздно народ скажет свое веское слово!" - заявил Брайан Бинли.

Ущерб идее

Среди наиболее радикальных призывов, звучащих в последнее время в Британии, - предложение организации Policy Exchange разорвать отношения с Европейским судом по правам человека.

Разорвать отношения с Европейским судом будет непросто, но это возможно НИк О'Брайэн

Сторонники этой идеи вспоминают различные случаи, когда решение Европейского суда, по их мнению, противоречило здравому смыслу. Например - запреты на экстрадицию подозреваемых в терроризме в Соединенные Штаты, несмотря на дипломатические заверения Вашингтона в том, что обращаться с ними будут в строгом соответствии с законом.

"Разорвать отношения с Европейским судом будет непросто, но это возможно. Мы утверждаем, что есть целый перечень причин, по которым это нужно сделать. Европейский суд все больше утрирует понятие прав человека и вторгается в несвойственные ему области. Попирая нашу демократию, он наносит ущерб самой идее прав человека, поскольку население, к сожалению, в большинстве своем уже начинает негативно относиться к понятию "права человека", и все это - из-за чересчур широкой интерпретации этого понятия Европейским судом", - говорит директор Policy Exchange Нил О’Брайэн.

Переломный момент?

Сторонники суверенности британских государственных институтов надеются теперь, что принятое в пятницу парламентом решение, хоть и имеет рекомендательное значение, станет переломным моментом в отношениях Великобритании с Европой:

Из европейских инстанций поступает все больше законов и людям это просто надоело Хелен Самьюэли

"Это может быть переломным моментом, потому что мнение в стране изменилось. Из европейских инстанций поступает все больше законов, и людям это просто надоело. Зачем же мы выбираем парламент, если парламент не имеет права решать дела в нашей стране. Зачем нужны наши суды, если они не имеют права решать, кто виноват и как наказывать", - говорит референт Палаты лордов Хелен Самьюэли.

Другие утверждают, что дороги назад нет, что Британия не может жить без Европы, и Лондону так или иначе, но все же придется выполнять решения Европейского суда по правам человека.

"Сейчас, в принципе, по решению суда у британских заключенных есть избирательное право. Вопрос в том, готово ли правительство внедрить это право в практику. Но с юридической точки зрения это право существует", - считает Антон Шлепанов.