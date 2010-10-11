Кого назначат мэром Москвы?

Дмитрий Медведев будет выбирать нового мэра Москвы из четырех кандидатов - вице-премьера Сергея Собянина, министра транспорта Игоря Левитина, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и и.о. первого заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой.

Есть ли среди кандидатов "технические" и как отразится на положении московских элит окончание лужковской эпохи?

Об этом в эфире Би-би-си рассуждают ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский и ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин.