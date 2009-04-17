Не менее 15 человек погибло при землетрясении в Афганистане

В результате двух землетрясений на востоке Афганистана погибло не менее 15 человек, сообщили местные власти. Подземные толчки разрушили несколько домов. В провинции Нангархар произошло два землетрясения - магнитудой 5,55 и 5,1, сообщает Геологическая служба США.